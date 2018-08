A polícia russa deteve neste sábado 25 activistas gay que participavam num comício na cidade de São Petersburgo, segundo testemunhos citados pela Reuters.

Não era uma concentração muito numerosa – "algumas dezenas", adianta a mesma agência de notícias – que estavam a desafiar a proibição de manifestações LGBT. A polícia fez as detenções quando foram desenroladas bandeiras com as cores do arco-íris, símbolos da luta dos direitos políticos e sociais da comunidade LGBT. Os activistas ofereceram resistência, mas sem violência.

Desde 2013 que a Rússia tem em vigor uma lei que proíbe a difusão do que apelida "propaganda gay".

