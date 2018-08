Brooklyn, o bairro onde vivem pessoas reais

“Não interessa de onde és, estamos contentes por seres nosso vizinho.” Escrita em três línguas (espanhol, inglês e árabe), a mensagem está afixada à porta daquela que será a nossa casa durante os próximos dias, “a primeira casa de contentores de navio de Nova Iorque”, anuncia o Airbnb. Não há um welcome literal, mas há um letreiro “Trump is a poopy head” e um babygrow com a inscrição “families belong together” pendurado como um espantalho num dos muitos canteiros que povoam a rua Keap. Mal chegamos e já nos sentimos à vontade com David, um nova-iorquino com raízes em Lower East Side e que há cerca de 20 anos trocou Manhattan por Brooklyn — porque o lado de cá passou a ser mais viável do que o lado de lá.

“Há meio século que não havia nada nesta parcela”, explicaria mais tarde o nosso anfitrião, uma espécie de capitão Nemo, crítico relativamente ao rumo dos acontecimentos, preocupado com aqueles que considera oprimidos, sentado com o seu cão gigante Mormon (já foi Norman, mas um amigo da casa não queria ter o mesmo nome que o cão) ao comando do seu “submarino”, uma estrutura composta por seis contentores de navio encaixados em três andares que também representa a evolução de Nova Iorque nas últimas décadas e os movimentos migratórios dentro dos seus limites. “A minha falecida esposa era professora de Arquitectura e sempre quis fazer um projecto de um edifício que fosse barato e sustentável. Há arquitectos que sonham em construir um edifício rococó, uma mansão ou um arranha-céus. Ela queria uma casa de futuro para as pessoas. É isto que a casa é.” Aqui não há “soldagens chiques” ou uma “construção extraordinária”. “A casa foi desenhada para ser replicável e os sistemas estão à vista para a estrutura ser usada como uma ferramenta de ensino. Há muitas escolas que nos visitam”, explica David, que aprendeu a ser empreiteiro por força de anos e anos de squatter (ocupa) no lado de lá. Aprendeu carpintaria, aprendeu a ser electricista, criou jardins comunitários em Lower East Side com os amigos e evoluiu para “um, dois, três, quatro... seis edifícios”. “Percebi que se conseguia ocupar terra também podia tomar edifícios. Ninguém parecia estar a prestar atenção. Depois vivemos uma pequena revolução e fomos expulsos pela polícia, armada de tanques.”

Foto Luís Octávio Costa

PUB

PUB

A evacuação foi inevitável. Numa página de Williamsburg Shorts, livro de ilustração de Lucio Zago (com fotos de Anders Goldfarb), as pessoas fogem em debandada perseguidos por robots da Guerra dos Mundos de H. G. Wells. “Nos anos 90 a ambição desmedida dos políticos fez da vida dos artistas de East Village um inferno.” Nas páginas seguintes, como no Livro do Êxodo, apartam-se as águas do East River. “Os nossos pais pensaram reconstruir as suas vidas, ou criar novas, e descobriram um oásis de oportunidades do outro lado do rio, cheio de armazéns vazios e de rendas baratas.”

Brooklyn de portas abertas

Lucio é um exemplo perfeito. Viveu 23 anos na agitada intersecção Grand/Lorimer e assistiu à transformação de uma comunidade da classe trabalhadora para uma das vizinhanças mais na moda do mundo — mudou-se recentemente para um apartamento seis quarteirões a sul por estar a ser perseguido pelos arranha-céus e pela especulação imobiliária que também cruzaram o rio. “De minha casa via o skyline de Manhattan e aos poucos passei a ter vista para as traseiras do skyline de Williamsburg”, confessa o ilustrador, para quem Williamsburg chegou a ser uma zona industrial e desolada. Hoje é uma marginal resplandescente, cheia de arranha-céus de vidro, de condomínios fechados, de galerias e estúdios da moda, de paredes imensas grafitadas por encomenda (de marcas multinacionais) e de hotéis com fila a meio da tarde para tomar um drink no terraço com vista para a ilha de Manhattan (William Vale é um deles).

PUB

Foto O ferry que nos leva de Red Hook ao DUMBO Luís Octávio Costa

A 11 de Maio de 2005, a cidade de Nova Iorque aprovou (49 votos a favor, um contra) o plano de renovação da beira-mar Greenpoint-Williamsburg que abrangia 175 novos quarteirões ao longo de 350 hectares. Brooklyn estava de portas abertas.

“Os táxis amarelos fugiam de Brooklyn como o diabo da cruz”, desenha Lucio. Vagaroso, Joey, vizinho de David, fala de uma “segunda Manhattan” onde “já não há tiros e gangues como nos anos 1980”. “A segurança mudou. Se os judeus vão é porque é seguro”, diz. Os judeus ultra-ortodoxos estabeleceram-se a sul da linha de comboio, no enfiamento da também ciclável Ponte de Williamsburg, os hipsters ficaram com a zona a norte da avenida Broadway — amor à primeira vista —, mais os porto-riquenhos, os italianos, os dominicanos e todos que chamam casa a Williamsburg. Morar em Brooklyn, resume Joey, “é conveniente”. “Essa é a chave”. Ainda é.

Foto "Ninguém vive aqui por acaso" Luís Octávio Costa

Duas formas de visitar

Para David, a cena repete-se. “Nova Iorque”, recorda, “só se desenvolveu quando recebeu os carris”. “Em Brooklyn há bairros que vão desenvolver-se lentamente porque não têm acesso a transportes públicos. Os que se desenvolvem primeiro, e que são mais caros, têm transportes públicos.” Essa espécie de inflação de proximidade parece só não afectar a Broadway, avenida de ferro “vacinada” pelo barulho do comboio que a “sobrevoa” ao longo de quase sete quilómetros. “Essa avenida está cheia de vida porque se poupa muito dinheiro quando escolhemos viver em sítios barulhentos, da mesma forma que é mais barato viver perto do aeroporto.” A mudança, sustenta Emma, durante um copo no Norman, restaurante do espaço A/D/O, “está a acontecer num abrir e fechar de olhos, estação de metro em estação de metro”. “Não acontece no Harlem, que faz parte de Manhattan”, completa a directora geral da Pulse, a trabalhar com hubs criativos na zona de Williamsburg. “Ninguém vive aqui por acaso. As pessoas estão aqui porque querem fazer algo especial. E querem ser os melhores no que fazem.

Foto Manhattan fica do lado de lá Luís Octávio Costa

Há duas formas de visitar Brooklyn. Explorar Manhattan e dar um pulinho a Brooklyn — porque até tem as melhores vistas sobre Manhattan — ou ficar em Brooklyn, explorar o seu miolo e, se houver tempo, ver as atracções de Manhattan. A primeira fórmula inclui obrigatoriamente a concorrida travessia da ponte de Manhattan e um passeio prolongado pelo DUMBO (Down Under Manhattan Bridge Overpass) e a sua prazerosa promenade, uma antiga área fabril hoje repleta de jardins em socalcos, galerias de arte e apartamentos de luxo com vista de luxo, silêncio e tranquilidade (algo que em Manhattan custa ouro) e com transportes à mão de semear para chegar à ilha principal em 15 minutos. Os cinéfilos (e os instagramers) encontrarão por aqui, mais precisamente na rua Washington, de frente para a Ponte de Manhattan, a foto de capa de Era Uma Vez na América, último filme realizado por Sergio Leone (protagonizado por Robert De Niro “Noodles”) e que conta a história de um grupo de amigos de ascendência judaica que crescem entre gangues nas ruas de Lower East Side. A caminhar bem, Williamsburg fica a uma hora de distância. O sábado pode ser o dia perfeito para começar a descobrir os vícios de Brooklyn, para tentar perceber a ordem das peças. Sabbath e trajes a rigor do lado sul da Broadway (fotos não recomendáveis), enquanto a norte, na zona de acção dos criativos da cidade, as mil e uma receitas do mercado Smorgasburg, as tendências entre as avenidas Bedford e Manhattan e talvez um bom brunch antes do merecido descanso num dos dois parques das imediações (o East River ou o McCarren, onde o basebol amador é rei).

Foto Brooklyn é feito de bairros residenciais, onde vivem pessoas reais Luís Octávio Costa

O segundo plano de ataque diz-nos que Brooklyn é feito de bairros residenciais, onde vivem pessoas reais. Não que não vivam pessoas reais em Manhattan, mas mal atravessamos o rio para o lado de cá sentimos que o dresscode se torna mais casual, que o passo abranda, que o sotaque se torna mais espesso, o céu mais alto e espaçoso. Deste lado, o boom está a acontecer precisamente pela ligação umbilical de Brooklyn com Manhattan. Mas o encanto de Brooklyn é o facto de ter uma atmosfera relaxada, ligeiramente provinciana, seguramente e sempre multicultural.

Foto Clássico escondido com o pára-choques de fora Luís Octávio Costa

Sugestão: sair de casa e perguntar à primeira pessoa do bairro — pode ser ao vagaroso Joey, cão ao colo — que caminho seguir. Ir a pé. Só assim teremos acesso às pessoas reais e às pistas que elas nos deixam, como migalhas num conto infantil. O miolo de Brooklyn, de Greenpoint a East Williamsburg, de Newtown Creek a Bushwick (também já encontrámos migalhas em Ridgewood), está cheio de pequenos grandes projectos que vamos querer espreitar (tropeçámos logo no café japonês Brooklyn Ball Factory, na avenida Montrose, 95), de arte de rua pura que se confunde com a vida dura das ruas (ainda sem as mil e uma visitas guiadas dos locais mais turísticos), de carros clássicos escondidos com os pára-choques de fora, de pequenos gavetos que aos poucos se transformaram em hortas e jardins comunitários (são como “salas de ensaio para a democracia”, avisa-nos David; “as crianças aprendem o que é uma reunião, aprendem a conversar, a discutir temas e a falar cada um na sua vez”), de vias terrestres parcialmente cobertas por vias férreas onde os carros ligam os médios a meio da tarde. Tudo envolvido numa espécie de banda sonora, uma vibrante mistura entre a cadência dos comboios que nos “sobrevoam” (“stand clear of the closing door, please”), os carros de janela aberta a debitarem hip-hop e as biclas artilhadas de modernas colunas de som — com a mesma potência dos tradicionais boombox ou ghettoblaster.

A beleza pode empurrar a sujidade

No número 168 da Avenida Johnson, Troy (natural da Califórnia, a viver em Brooklyn há 20 anos), um dos fundadores da Human Head Records, recorda um ambiente pesado. “Muita droga, muito crime, muita festa também, nada de polícia”, descreve sentado ao lado de um gira-discos e da pacata Penny, uma galga habituada a ouvir os milhares de discos que circulam pelas caixas e arquivos da loja (inclusive discursos de Martin Luther King a cinco dólares). A um quarteirão de distância, no Cup, ao lado da estação de metro Montrose Avenue, John (Colorado) serve-nos um café expresso brasileiro de torra local (Plowshares), “Há dez anos era perigoso. A coolness começou junto à água e alastrou”, recorda, antes de apontar no mapa um alfarrabista indispensável (outro é o Book Thug Nation). “O estranho é que há dez anos Williamsburg orgulhava-se de não ter cadeias internacionais, apenas lojas independentes”, sublinha Josh, atrás do balcão da atafulhada Human Relations (no número 1067 da Avenida Flushing está o letreiro em português “vende e compra livros em espanhol, francês, português e tudo mais...”). “Esse sonho foi abandonado. Não se pode controlar. Só em Brooklyn vivem 3,5 milhões de pessoas. A mudança é inevitável. Vivemos num limbo em que, por exemplo, as marcas se apropriam da street art. Nas últimas dez décadas, as pessoas iam presas por isso.” Do lado de cá, ainda há quem ocupe e se instale. Sinta-se em casa. “Este lote estava desocupado nos anos 1990”, explica Dave (Seattle), dono da peculiar Better Read Than Dead, livraria instalada num dos quatro contentores marítimos encaixados num beco sem saída que albergam onze projectos independentes (tatuadores, velharias, pintores de letreiros e outros artigos e serviços mais ou menos punk) em plena Broadway (867). “Não havia nada em Brooklyn”, exagera Montse, arquitecta espanhola há dois anos a trabalhar em Manhattan. “Tinha medo. As pessoas caminhavam depressa.” Hoje, cada pessoa com que falamos aponta uma área no mapa distorcido da dinâmica e mutável Brooklyn — ela aponta a zona residencial de Park Slope e, já agora, os sinais da gentrificação de Red Hook (Onde raio fica Red Hook? O centro cultural Pioneer Works responde), zona onde aterrou um IKEA e onde é possível chegar num belo passeio de ferry, que triangula com o DUMBO e Wall Street.

Quando o calor apertar, procure-se uma boca de incêndio violada (sim, essa cena de filme existe bairro sim, bairro não). Quando as pernas começarem a ceder, teremos sempre jazz no LunÀtico (rua Halsey, 486; consumo obrigatório). Quando acharmos que há demasiado lixo à nossa volta para ser verdade, lembremo-nos das palavras e acções do nosso anfitrião, que sempre que vai passear o gigante Mormon leva um saco a tiracolo que enche de coisas para deixar numa mesinha no alpendre para os vizinhos se servirem (“No nosso bairro mantemos as coisas limpas e plantamos coisas. Acreditamos que a beleza pode empurrar a sujidade. É contagioso. As pessoas preocupam-se porque percebem que alguém se preocupa.”) Quando perdermos o rasto das migalhas, reencontre-se a Broadway — a do lado de cá, a genuína, provavelmente a avenida mais cheia de vida do mundo. Vamos a Manhattan? Hoje não. Fica para outro dia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aumentar

O que visitar Smorgasburg

Não há melhor forma de descrever Smorgasburg do que citar o The New York Times, que o apelidou de “Woodstock da Comida”. “É como um festival de rock de Verão para comida: emocionante, irresistível, suado, quente. Você atingirá o seu limite e, em seguida, desejará mais”, escreve o jornal. Começar no sábado de manhã na orla da cosmopolita Williamsburg, com vista privilegiada sobre o East River e Manhattan, com espaço para nos espraiarmos e uma “mesa” gigante servida por cerca de 100 vendedores e produtores locais é uma bela forma — senão a melhor — de começar a perceber como funciona Brooklyn. Smorgasburg é o maior mercado semanal de alimentos ao ar livre nos Estados Unidos, atraindo de 20 a 30 mil pessoas para Brooklyn todos os fins-de-semana — aos sábados em Williamsburg, aos domingos no belo Prospect Park. Foi lançado em Maio de 2011, como uma subsidiária do Brooklyn Flea (fundado em 2008), e desde então lançou dezenas de pequenas empresas e atraiu milhões de visitantes.



Não há melhor forma de descrever Smorgasburg do que citar o The New York Times, que o apelidou de “Woodstock da Comida”. “É como um festival de rock de Verão para comida: emocionante, irresistível, suado, quente. Você atingirá o seu limite e, em seguida, desejará mais”, escreve o jornal. Começar no sábado de manhã na orla da cosmopolita Williamsburg, com vista privilegiada sobre o East River e Manhattan, com espaço para nos espraiarmos e uma “mesa” gigante servida por cerca de 100 vendedores e produtores locais é uma bela forma — senão a melhor — de começar a perceber como funciona Brooklyn. Smorgasburg é o maior mercado semanal de alimentos ao ar livre nos Estados Unidos, atraindo de 20 a 30 mil pessoas para Brooklyn todos os fins-de-semana — aos sábados em Williamsburg, aos domingos no belo Prospect Park. Foi lançado em Maio de 2011, como uma subsidiária do Brooklyn Flea (fundado em 2008), e desde então lançou dezenas de pequenas empresas e atraiu milhões de visitantes. Ponte de Brooklyn

O Sexo e a Cidade, Hudson Hawk, Os Incorruptíveis Contra a Droga, Transformers: A Retaliação, Estado de Sítio, Baloiço para Dois... A lista de filmes que já “cruzaram” a icónica Ponte de Brooklyn é praticamente interminável. E faz parte de qualquer visita a Brooklyn (ou a Manhattan) atravessar para o lado de lá, a diferentes horas do dia — ao nascer do Sol ainda é possível enquadrar a ponte sem captar na fotografia centenas de turistas —, a pé, de bicicleta, de skate, de trotinete, de patins ou de qualquer outro meio de locomoção. A vista, 360 graus, é incrível. A ponte, concebida pelo emigrante alemão John Augustus Roebling, que passou 15 anos a tentar vender a ideia, abriu oficialmente ao público no dia 24 de Maio de 1883 (era então conhecida como East River Bridge por ser a única que cruzava o East River), tendo sido atravessada nesse mesmo dia por 1800 veículos e 150.300 pessoas. Estima-se que 27 homens tenham morrido durante a sua construção.



O Sexo e a Cidade, Hudson Hawk, Os Incorruptíveis Contra a Droga, Transformers: A Retaliação, Estado de Sítio, Baloiço para Dois... A lista de filmes que já “cruzaram” a icónica Ponte de Brooklyn é praticamente interminável. E faz parte de qualquer visita a Brooklyn (ou a Manhattan) atravessar para o lado de lá, a diferentes horas do dia — ao nascer do Sol ainda é possível enquadrar a ponte sem captar na fotografia centenas de turistas —, a pé, de bicicleta, de skate, de trotinete, de patins ou de qualquer outro meio de locomoção. A vista, 360 graus, é incrível. A ponte, concebida pelo emigrante alemão John Augustus Roebling, que passou 15 anos a tentar vender a ideia, abriu oficialmente ao público no dia 24 de Maio de 1883 (era então conhecida como East River Bridge por ser a única que cruzava o East River), tendo sido atravessada nesse mesmo dia por 1800 veículos e 150.300 pessoas. Estima-se que 27 homens tenham morrido durante a sua construção. Jardim Botânico

Vinte e um hectares e cerca de 14 mil diferentes espécies espalhadas por jardins dentro do jardim. Esta é uma forma de apresentar o Jardim Botânico, fundado em 1910 e em grande parte desenhado por Harold Caparn, um local procurado pelas famílias nova-iorquinas, que normalmente aproveitam a proximidade do Prospect Park e do Museu de Brooklyn para completar o tríptico de fim-de-semana. A outra passa por entrar e explorar, pétala a pétala. E não faltam jardins especiais e colecções. Algumas dicas para não se perder: o caminho das cerejeiras (mais de 200 árvores oferecidas pelo governo japonês depois da Primeira Guerra Mundial fazem desta esplanade a mais visitada do género fora do Japão), o jardim japonês (considerada a obra-prima do arquitecto paisagista Takeo Shiota), o jardim de rosas (que mantém flores originais de 1928), o jardim Shakespeare (este jardim inglês exibe mais de 80 plantas mencionadas em peças e poemas do autor) e um jardim das crianças (funciona como um jardim comunitário que tem servido de modelo para vários jardins espalhados pelo mundo).



Vinte e um hectares e cerca de 14 mil diferentes espécies espalhadas por jardins dentro do jardim. Esta é uma forma de apresentar o Jardim Botânico, fundado em 1910 e em grande parte desenhado por Harold Caparn, um local procurado pelas famílias nova-iorquinas, que normalmente aproveitam a proximidade do Prospect Park e do Museu de Brooklyn para completar o tríptico de fim-de-semana. A outra passa por entrar e explorar, pétala a pétala. E não faltam jardins especiais e colecções. Algumas dicas para não se perder: o caminho das cerejeiras (mais de 200 árvores oferecidas pelo governo japonês depois da Primeira Guerra Mundial fazem desta esplanade a mais visitada do género fora do Japão), o jardim japonês (considerada a obra-prima do arquitecto paisagista Takeo Shiota), o jardim de rosas (que mantém flores originais de 1928), o jardim Shakespeare (este jardim inglês exibe mais de 80 plantas mencionadas em peças e poemas do autor) e um jardim das crianças (funciona como um jardim comunitário que tem servido de modelo para vários jardins espalhados pelo mundo). Prospect Park

Se um hectare equivale a um campo de futebol, no Prospect Park, 213 hectares, podemos praticar tudo o que um relvado gigante nos permite (para além de sete campos de basebol, um clube de ténis, diversas quadras de basquetebol e até um clube de petanca). Em 1858, os visionários Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux criaram o Central Park em Manhattan, que se tornou o primeiro parque paisagístico dos Estados Unidos. Em Brooklyn, James Stranahan acreditava que um parque se tornaria no resort favorito para todas as classes da comunidade, atraindo residentes ricos e permitindo que milhares desfrutassem de ar puro em todas as estações do ano. Um dia de piquenique é suficiente para lhe dar razão. Os habitantes de Brooklyn vão com a família toda e levam a parafernália toda.



Se um hectare equivale a um campo de futebol, no Prospect Park, 213 hectares, podemos praticar tudo o que um relvado gigante nos permite (para além de sete campos de basebol, um clube de ténis, diversas quadras de basquetebol e até um clube de petanca). Em 1858, os visionários Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux criaram o Central Park em Manhattan, que se tornou o primeiro parque paisagístico dos Estados Unidos. Em Brooklyn, James Stranahan acreditava que um parque se tornaria no resort favorito para todas as classes da comunidade, atraindo residentes ricos e permitindo que milhares desfrutassem de ar puro em todas as estações do ano. Um dia de piquenique é suficiente para lhe dar razão. Os habitantes de Brooklyn vão com a família toda e levam a parafernália toda. Museu de Brooklyn

Uma sala com uma mesa de banquete corrida e triangular posta para 39 convidadas, 39 mulheres históricas ou mitológicas importantes na construção da civilização ocidental (Kali e Virginia Woolf, Trotula e Caroline Herschel, Emily Dickinson e Cristina de Pisano, todas têm um individual cerimonial, um guardanapo com fio dourado e um prato de porcelana chinesa em forma de vulva, excepto o de Sojourner Truth). O chão está coberto pelo nome de outras 999 personalidades históricas femininas, recriando desta forma uma espécie de “banquete cerimonial para a mulher”. The Dinner Party, peça de Judy Chicago, está desde 2007 no quarto piso do Museu de Brooklyn, que nesse mesmo ano inaugurou o Centro de Arte Feminista Elizabeth A. Sackler, o primeiro espaço do género no país — reúne arte, teoria e activismo feminista, 770 metros quadrados com o objectivo de criar um ambiente atraente e interactivo de forma a consciencializar e educar as novas gerações sobre o impacto do feminismo na cultura. Como em muitos museus de Manhattan, também no Museu de Brooklyn podemos facilmente passar um dia — bem passado.



Uma sala com uma mesa de banquete corrida e triangular posta para 39 convidadas, 39 mulheres históricas ou mitológicas importantes na construção da civilização ocidental (Kali e Virginia Woolf, Trotula e Caroline Herschel, Emily Dickinson e Cristina de Pisano, todas têm um individual cerimonial, um guardanapo com fio dourado e um prato de porcelana chinesa em forma de vulva, excepto o de Sojourner Truth). O chão está coberto pelo nome de outras 999 personalidades históricas femininas, recriando desta forma uma espécie de “banquete cerimonial para a mulher”. The Dinner Party, peça de Judy Chicago, está desde 2007 no quarto piso do Museu de Brooklyn, que nesse mesmo ano inaugurou o Centro de Arte Feminista Elizabeth A. Sackler, o primeiro espaço do género no país — reúne arte, teoria e activismo feminista, 770 metros quadrados com o objectivo de criar um ambiente atraente e interactivo de forma a consciencializar e educar as novas gerações sobre o impacto do feminismo na cultura. Como em muitos museus de Manhattan, também no Museu de Brooklyn podemos facilmente passar um dia — bem passado. Industry City

Tudo começou na década de 1890, quando Irving T. Bush construiu um centro fabril, de armazenagem e de distribuição em Sunset Park. Devido à sua localização proeminente, escala imensa e estrutura, a Industry City (então conhecida como Bush Terminal) floresceu. Rapidamente se tornou uma das instalações mais bem-sucedidas do seu tipo, empregando quase 25 mil trabalhadores por dia e permitindo que Brooklyn se tornasse um importante porto internacional. A produção entrou em declínio nos anos 1960, entrando em decadência em 2000 para em 2013 se reerguer graças a um grupo de investidores que reconstruiu a Cidade Industrial, hoje a casa de projectos emergentes, hubs criativos, pesquisa, produção e distribuição de diversas marcas, funcionando como um próspero centro de comércio e emprego local e um conjunto de edifícios que dá gosto explorar. Aos domingos, o flea market é um bom pretexto para explorar este pólo industrial e criativo. Mas se o objectivo for respigar, o melhor será vaguear pelas ruas de Nova Iorque, muito provavelmente a cidade com mais lixo útil (colocado todos os dias na soleira de uma porta perto de si) do mundo.



Tudo começou na década de 1890, quando Irving T. Bush construiu um centro fabril, de armazenagem e de distribuição em Sunset Park. Devido à sua localização proeminente, escala imensa e estrutura, a Industry City (então conhecida como Bush Terminal) floresceu. Rapidamente se tornou uma das instalações mais bem-sucedidas do seu tipo, empregando quase 25 mil trabalhadores por dia e permitindo que Brooklyn se tornasse um importante porto internacional. A produção entrou em declínio nos anos 1960, entrando em decadência em 2000 para em 2013 se reerguer graças a um grupo de investidores que reconstruiu a Cidade Industrial, hoje a casa de projectos emergentes, hubs criativos, pesquisa, produção e distribuição de diversas marcas, funcionando como um próspero centro de comércio e emprego local e um conjunto de edifícios que dá gosto explorar. Aos domingos, o flea market é um bom pretexto para explorar este pólo industrial e criativo. Mas se o objectivo for respigar, o melhor será vaguear pelas ruas de Nova Iorque, muito provavelmente a cidade com mais lixo útil (colocado todos os dias na soleira de uma porta perto de si) do mundo. Cemitério Green-Wood

Há cem anos, o cemitério Green-Wood (478 hectares) competia com as Cataratas do Niágara como a maior atracção turística do estado de Nova Iorque. Repleto de mausoléus vitorianos, querubins e gárgulas, este espaço verdejante é o lugar de descanso de mais de meio milhão de nova-iorquinos, entre eles o maestro Leonard Bernstein, o fotógrafo Charles Ebbets, os artistas Louis Comfort Tiffany e Jean-Michel Basquiat (homenageado também pelo writer brasileiro Kobra ali perto, num mural em Williamsburg ao lado de Andy Warhol com luvas de pugilista) entre generais da Guerra Civil, lendas do basebol, políticos e inventores. Fundado em 1838, e desde 2006 um património histórico nacional, o Green-Wood foi um dos primeiros cemitérios rurais dos EUA. No início dos anos 1860, ganhou reputação internacional devido à sua beleza, tornando-se um lugar de prestígio para ser enterrado e atraindo 500 mil visitantes por ano. É ainda um íman para aficionados por história e observadores de pássaros.



Há cem anos, o cemitério Green-Wood (478 hectares) competia com as Cataratas do Niágara como a maior atracção turística do estado de Nova Iorque. Repleto de mausoléus vitorianos, querubins e gárgulas, este espaço verdejante é o lugar de descanso de mais de meio milhão de nova-iorquinos, entre eles o maestro Leonard Bernstein, o fotógrafo Charles Ebbets, os artistas Louis Comfort Tiffany e Jean-Michel Basquiat (homenageado também pelo writer brasileiro Kobra ali perto, num mural em Williamsburg ao lado de Andy Warhol com luvas de pugilista) entre generais da Guerra Civil, lendas do basebol, políticos e inventores. Fundado em 1838, e desde 2006 um património histórico nacional, o Green-Wood foi um dos primeiros cemitérios rurais dos EUA. No início dos anos 1860, ganhou reputação internacional devido à sua beleza, tornando-se um lugar de prestígio para ser enterrado e atraindo 500 mil visitantes por ano. É ainda um íman para aficionados por história e observadores de pássaros. Coney Island

Tem um dia para gastar? Umas horas de capricho em Coney Island. Negócio fechado. Em simultâneo, esta península está perto de Manhattan e suficientemente longe da cidade de Brooklyn para proporcionar a ilusão de férias. A geografia convenceu os turistas mais abastados que começaram a sentir-se atraídos por esta ilha — sim, ainda era uma ilha — a partir de meados do século XIX (viajavam de carroça ou de barco a vapor), transformando Coney Island numa estância balnear, ainda hoje procurada como uma espécie de parque de diversões (foi o maior dos EUA até à Segunda Guerra Mundial). Laboratório de montanhas-russas, rodas-gigantes, torres iluminadas e carrosséis, Coney Island ainda é, como foi para Harold Feinstein nos anos 1950 (“Quando recebi a minha primeira câmara aos 15 anos, fui directo para Coney Island, onde voltei ano após ano nas seis décadas seguintes”), um belo sítio para ver a fauna nova-iorquina longe das suas obrigações do dia-a-dia.



Tem um dia para gastar? Umas horas de capricho em Coney Island. Negócio fechado. Em simultâneo, esta península está perto de Manhattan e suficientemente longe da cidade de Brooklyn para proporcionar a ilusão de férias. A geografia convenceu os turistas mais abastados que começaram a sentir-se atraídos por esta ilha — sim, ainda era uma ilha — a partir de meados do século XIX (viajavam de carroça ou de barco a vapor), transformando Coney Island numa estância balnear, ainda hoje procurada como uma espécie de parque de diversões (foi o maior dos EUA até à Segunda Guerra Mundial). Laboratório de montanhas-russas, rodas-gigantes, torres iluminadas e carrosséis, Coney Island ainda é, como foi para Harold Feinstein nos anos 1950 (“Quando recebi a minha primeira câmara aos 15 anos, fui directo para Coney Island, onde voltei ano após ano nas seis décadas seguintes”), um belo sítio para ver a fauna nova-iorquina longe das suas obrigações do dia-a-dia. Brooklyn Historical Society

Rewind. A exposição Waterfront é apenas uma pequena amostra do potencial da Brooklyn Historical Society (BHS), fundada em 1863 e com a missão de preservar e estimular o estudo de 400 anos de Brooklyn. Waterfront revela a vibrante história do litoral de Brooklyn através da vivência de trabalhadores, artistas, indústrias, activistas, famílias, bairros e ecossistemas (esta exposição está patente no BHS Dumbo, que ocupa um armazém histórico no Brooklyn Bridge Park). O edifício original, projectado por George Post e inaugurado em 1881, fica na rua Pierrepont, em Brooklyn Heights, e é um museu, uma biblioteca e um centro educativo.

Onde comer Peaches Shrimp and Crab (Avenida Grand, 285)

Lighthouse (Praça Borinquen, 145)

Five Leaves (Avenida Bedford, 18)

Little Mo (Avenida Myrtle, 1158)

Brooklyn Ball Factory (Avenida Montrose, 95)

Little Skips (Avenida Broadway, 1643)

World Atlas (Rua Havemeyer, 116)

Molasses Books (Rua Hart, 770) Café Cup ( Avenida Montrose, 221)

Avenida Montrose, 221) Notherly (Rua Havemeyer, 181)

PUB