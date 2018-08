Com os termómetros a ultrapassar os 30ºC no Norte do país, faz-se de tudo um pouco para tentar fugir ao calor: mergulhar no rio ou no mar, deitar-se à sombra enquanto o sol teima em queimar — com leques, chapéus e garrafas de água sempre à mão. O fotojornalista Paulo Pimenta registou alguns destes momentos no Porto e em Matosinhos.