Raul Alarcón é o novo camisola amarela da Volta a Portugal

Raul Alarcón (W52-FC Porto) é o novo camisola amarela da Volta a Portugal depois de ter conquistado este sábado a 3.ª etapa, entre Sertã e Oliveira do Hospital, com um tempo de 4h43m00s. O espanhol, que venceu a prova em 2017, envolveu-se numa queda com Henrique Casemiro (Efapel) a cerca de 13 quilómetros da meta. O ciclista do W52-FC Porto não chegou a cair e "fugiu" para a vitória. O anterior camisola amarela Rafel Reis (Caja Rural) ficou 4m10s atrás na etapa.

