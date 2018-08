Figueiredo entre os melhores de sábado na Suécia

Pedro Figueiredo esteve hoje entre os cinco jogadores que averbaram o melhor resultado na terceira volta do Swedish Challenge hosted by Robert Karlsson, prova do Challenge Tour que decorre no Katrineholms GK, em Katrineholms, na Suécia.

Com 68 pancadas, 4 abaixo do Par 72, numa prestação com um notável back nine (quatro birdies e cinco pares), subiu 22 lugares para passar a integrar o trio dos sétimos classificados, juntamente com o sueco Mikael Lindberg e o inglês Tom Murray, todos com um total de 208 (-8). Quatro pancadas separam-nos do líder para a última volta, o inglês Max Orrin (70).

É a segunda semana consecutiva em que tem uma palavra a dizer na questão do título, pois no último domingo, Euram Bank Open na Áustria, iniciara os últimos 18 buracos nos 6.ºs, também a quatro shots do primeiro lugar, vindo a acabar com um 68 (-2) que o relegou para os 8.ºs.

Já com uma vitória este ano no Challenge Tour, por ocasião KPMG Trophy na Bélgica, “Figgy” é 7.º no ranking do circuito e segue imparável rumo ao European Tour em 2019, assegurado para os 15 primeiros na tabela no final da época.

Já Filipe Lima, o outro português que chegou ao fim-de-semana na Suécia, caiu 12 posições para os 30.ºs, com 213 (-3), ao assinalar um 74 (+2). Os outros portugueses em prova foram eliminados pelo cut, fixado na sexta-feira em 142 (-2): Tiago Cruz com 144 (70-74) e Ricardo Santos com 149 (70-79).

Além de “Figgy”, fizeram 68 o inglês Tom Lewis, vencedor do Open de Portugal de 2011, que segue em segundo com 206 (-10); o espanhol Adri Arnaus e o francês Victor Perez, que estão no terceiro lugar com 209 (-9), empatados com o inglês Oliver Wilson (69) e o dinamarquês Joachim Hansen (69); e ainda o galês Rhys Enoch, nos 10.ºs.

