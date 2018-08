A relação entre Bob Fosse e Gwen Verdon na base de uma série de televisão

Nos 60 anos que Bob Fosse (1927-1987) esteve vivo, deixou marca indelével na cultura norte-americana, seja em termos da sua dança, da sua representação, da sua coreografia, escrita ou direcção de filmes e musicais de palco. É o homem que co-escreveu o livro de Chicago, o musical da Broadway com mais longevidade de sempre, tendo sido também a única pessoa a ganhar um Emmy, um Tony e um Óscar no mesmo ano, e deixado para trás filmes como Cabaret, Lenny ou All that Jazz.

Foto Oito episódios sobre a relação amorosa e criativa entre o ícone do teatro musical e a actriz Jack Mitchell/ Getty Images

É essa figura, activa desde o final dos anos 1940 até à hora da sua morte, o foco de Fosse/Verdon, uma nova minissérie do FX que foi anunciada recentemente. Será baseada em Fosse, a extensiva biografia do homem que Sam Wasson publicou em 2013. O foco será a relação amorosa e criativa entre o ícone do teatro e a actriz Gwen Verdon, uma das maiores dançarinas de sempre da Broadway, com quem Fosse foi casado de 1960 até 1987, apesar de se terem separado em 1971. No papel de Fosse estará o recentemente oscarizado Sam Rockwell, enquanto Verdon será interpretada por Michelle Williams.

A ajudar a trazer Fosse e Verdon à vida ao longo dos oito episódios planeados está uma equipa com créditos firmados no mundo do teatro musical. A série será escrita por Steven Levenson, que assinou Dear Evan Hanson, o fenómeno da Broadway que ganhou o Tony de Melhor Musical em 2017, tendo antes trabalhado em televisão na série Masters of Sex. A realização do episódio piloto estará a cargo de Thomas Kail, o encenador de Hamilton, outro dos musicais a sair da Broadway nos últimos anos. Kail será também produtor executivo da série ao lado do cada vez mais requisitado Lin-Manuel Miranda, que escreveu o livreto e a música desse musical, além de o ter protagonizado, uma parceria que já vinha desde In the Heights, de 2011. Nicole Fosse, filha de Fosse e Vernon, que também é actriz e bailarina, vai supervisionar a série.

