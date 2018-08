Várias localidades dos concelhos de Oeiras e Cascais sem energia

Um incidente na rede de alta tensão da EDP deixou esta sexta-feira várias localidades dos concelhos de Oeiras, Cascais sem fornecimento de energia, segundo fonte da EDP Distribuição.

A mesma fonte disse à Lusa que "foi registado um incidente na rede de alta tensão que afecta várias subestações no concelho de Oeiras e Cascais", o que está a provocar a "falha no serviço de fornecimento de energia".

Ainda não é possível "prever o reabastecimento de energia nas zonas afectadas" disse a mesma fonte.

De acordo com os Bombeiros Voluntários da Parede, em Cascais, por volta das 20h00 ocorreu "uma explosão acompanhada de incêndio na subestação da EDP-REN Trajouce", localizada em São Domingos de Rana, Cascais.

"Por ser uma zona isolada, a explosão foi sentida a uma boa distância. Temos o relato de inúmeras chamadas de socorro, para uma forte explosão", afirmou fonte dos Bombeiros Voluntários da Parede.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio foi extinto por volta das 21h30, mantendo-se no local dois veículos dos bombeiros, com sete operacionais.

"Estamos numa fase de avaliação da extensão dos danos com vista a iniciar os trabalhos na subestação, que ficou com danos na infra-estrutura", disse.

Além dos Bombeiros Voluntários da Parede estão também no local equipas da REN-EDP.

Segundo fonte da EDP Distribuição procura-se, neste momento, perceber o que originou a explosão e como retomar o abastecimento de energia às zonas afectadas.

"A EDP Distribuição está em contacto com a REN, estamos a tentar em primeiro lugar perceber a causa e, em segundo, se conseguimos arranjar sistemas alternativos para mitigar, se não a totalidade, uma parte desta falha de abastecimento", afirmou.

