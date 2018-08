Temperaturas acima dos 40 graus em 60% das estações meteorológicas do continente

Na quinta-feira os termómetros chegaram a valores recorde, mas esses recordes duraram apenas um dia. Se os 44 graus Celsius registados em Alvega (no distrito de Santarém) foram a temperatura mais elevada de quinta-feira, nesta sexta-feira os termómetros chegaram aos 45 graus em pelo menos duas estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na mais quente, Alcácer do Sal, registaram-se 45,9 graus.

Às 19h desta sexta-feira as temperaturas estavam acima dos 40 graus em 60% das 96 estações meteorológicas em Portugal continental, segundo o IPMA. Todo o território continental registou temperaturas acima dos 30 graus.

"Nos dias 2 e 3 de Agosto [até às 19h] foram excedidos os recordes da temperatura máxima para o mês de Agosto em cerca de 20% e 45% das estações, respectivamente", lê-se no comunicado, que destaca o aumento dos valores em 15% das estações em relação a quinta-feira.

Além de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, só Reguengos, no distrito de Évora, atingiu uma temperatura superior a 45 graus, mais precisamente 45,5 graus. Em Alvalade, Alvega, Pegões, Setúbal, Portel, Mértola, Neves Corvo, Évora, Coruche e Zebreira as temperaturas ultrapassaram os 44 graus.

Bragança (39,7), Vila Real (39,6), Guarda (37) e Covilhã (42,4) atingiram nesta sexta-feira os seus máximos históricos, de acordo com a informação disponível no site do IPMA.

"Até 6 de Agosto a temperatura máxima do ar, em grande parte do território continental, irá registar valores da ordem de 40 graus, sendo que até dia 4, o período mais crítico, em vários locais do Alentejo, vales dos rios Douro e Tejo e na Beira Baixa a temperatura máxima poderá atingir 45 graus e, num ou outro local, ultrapassar este valor", indica o comunicado.

Também os valores das temperaturas mínimas serão elevados: 25 graus em grande parte do território, aproximando-se de 30 graus em alguns locais do interior Centro e Sul, em especial no Alto Alentejo.

"Esta situação meteorológica poderá ser comparável à situação de Agosto de 2003 (no continente)", observa o IPMA. Foi aliás em Agosto de 2003 que se registou a temperatura mais elevada de sempre no país: 47,4 graus, na Amareleja, distrito de Beja. Foi o pico de uma das piores vagas de calor da História recente: nesse período (de 30 de Julho a 16 de Agosto), e de acordo com dados de um relatório do IPMA, morreram 1953 pessoas em consequência directa da exposição ao calor.

O comunicado esclarece que a partir de domingo, a temperatura deverá começar a descer ligeiramente nas regiões do litoral Sul e nos dias seguintes no restante território, mantendo-se ainda assim valores entre os 30 e os 35 graus até dia 10.

