Marcelo vai receber professores depois das negociações com o Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje estar disponível para receber os sindicatos de professores, mas só depois das negociações com o Governo, ao qual não pretende substituir-se. <_o3a_p>

O anúncio de Marcelo foi feito logo a seguir à divulgação, nesta sexta-feira, de um comunicado onde as dez estruturas que integram a plataforma sindical de professores, entre as quais se contam as duas federações de docentes, sua incompreensão relativamente à “indisponibilidade” de Marcelo Rebelo de Sousa para a audiência que pediram há meses.<_o3a_p>

"O sindicato dos professores foi recebido pela Presidência da República. Já expôs as suas posições e está em negociações com o Governo, que continuam em Setembro. No caso dos bolseiros, foram recebidos depois de esgotadas as conversações com o Governo", afirmou à margem da visita ao acampamento da Associação de Escoteiros de Portugal, especificando que os professores não foram recebidos por si, mas pela "Presidência da República". <_o3a_p>

"Estarei disponível a recebê-los depois das conversações, que terão em Setembro com o Governo. Não me quero substituir ao Governo naquilo que é [o seu] papel e que espero que venha a ter sucesso", acrescentou.

Numa nota enviada à comunicação social , os sindicatos de professores sublinham que o Presidente da República “não tem por hábito fugir aos problemas de quem trabalha, como se confirmou com a audiência que concedeu, e bem, aos bolseiros de investigação científica”. Acrescentam que Marcelo tem também “conseguido agendar audiências em que recebe aqueles que os portugueses consideram heróis nacionais, como se confirmou, desta vez, com a recepção aos campeões europeus de futebol sub-19”.

A este respeito, os sindicatos lembram que o Presidente chamou “heróis” aos professores, numa intervenção feita a 30 de Junho do ano passado. E questionam: “Assim sendo, qual o motivo por que o senhor Presidente da República continua sem receber as organizações sindicais representativas dos professores portugueses?”

Para os sindicatos, “não é exagero dizer que, ao longo do ano lectivo que terminou, os professores foram heróis”. Afirmam que a audiência foi pedida a Marcelo “há alguns meses, num quadro de grande instabilidade e mal-estar na profissão docente”. Referem que, “por falta de agenda, ela não se realizou, mas que mais recentemente, há cerca de um mês, as organizações sindicais reiteraram o pedido, porém, provavelmente, de novo, por dificuldades de agenda, o senhor Presidente da República ainda não marcou a audiência solicitada”.

