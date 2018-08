Fogo em Monchique combatido por 190 bombeiros e nove meios aéreos

Cerca de 200 operacionais, apoiados por nove meios aéreos, estão a combater um incêndio que nesta sexta-feira deflagrou numa zona de mato, em Monchique, no distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Protecção Civil do Algarve.

O incêndio obrigou à retirada de habitantes do sítio das Taipas, a sul da Perna da Negra, disse à Lusa fonte da Protecção Civil. Contactado pelo PÚBLICO, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS)? detalhou que as pessoas foram retiradas de suas casas como "medida preventiva", de forma a evitar o pânico. Por enquanto não se sabe quantas pessoas foram retiradas, nem se outras povoações podem estar em perigo.

A mesma fonte informa que o o fogo deflagrou cerca das 13h30 na zona da Perna da Negra, tratando-se de um incêndio "complexo", com duas frentes activas. Uma delas está "a responder de forma favorável aos meios". Os "difíceis acessos", o "vento forte no local" e as altas temperaturas estão a dificultar o combate às chamas, acrescenta.

Uma zona rural do concelho de Monchique já tinha sido atingida por um incêndio, na quinta-feira à tarde, dominado cerca de duas horas depois após um combate travado por 113 operacionais e seis meios aéreos.

Por causa da persistência de valores elevados das temperaturas máximas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho, o mais grave, em 11 distritos de Portugal continental até ao início da tarde de domingo, prevendo para hoje valores acima dos 40 graus em grande parte do território.

Face à onda de calor que afecta o país pelo menos até domingo, com temperaturas máximas acima dos 40º e que na quinta-feira na bateram recordes históricos, a Protecção Civil estendeu o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.

Este ano, o dispositivo de combate a fogos florestais engloba 56 meios aéreos (incluindo um na Madeira), cerca de 11 mil operacionais e mais de três mil meios terrestres (nomeadamente viaturas).

