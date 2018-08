Conselho de redacção da RTP chumba mudanças na direcção de Informação

O Conselho de Redacção da RTP decidiu dar parecer "desfavorável" às mudanças que o director de Informação, Paulo Dentinho, quer fazer na estrutura argumentando com a "ausência de fundamentação" para as exonerações e nomeações anunciadas.

PUB

Ou seja, são chumbadas as nomeações do jornalista João Fernando Ramos para director-adjunto e da jornalista Rosário Lira para subdirectora. Mas também a exoneração do jornalista Hugo Gilberto de adjunto e respectiva nomeação como subdirector, e as saídas dos subdirectores Adília Godinho, Joana Garcia e Alexandre Brito.

Apesar deste parecer desfavorável, o CR não fecha a porta e mantém-se disponível para apreciar as alterações quando a administração lhe fizer chegar a fundamentação.

PUB

O parecer não tem carácter vinculativo mas demonstra uma tomada de posição forte do órgão representativo da parte editorial da empresa de televisão pública e segue os argumentos usados também pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social para não dar o seu aval às mudanças. Na passada terça-feira, o regulador chumbou as saídas do jornalista Hugo Gilberto de director-adjunto e de Víctor Alves de subdirector da RTP Açores por falta de uma justificação fundamentada por parte da RTP, que alegou apenas que se devia a "alterações" ao modelo de funcionamento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A decisão do CR da RTP foi tomada por cinco votos a favor e quatro contra. No comunicado que enviou à redacção e a que o PÚBLICO teve acesso, o CR diz que tomou conhecimento das alterações na direcção de Informação "através das notícias dos jornais e recebeu este pedido de parecer dois dias passados sobre a publicação oficial das nomeações e exonerações". A administração anunciou as mudanças na terça-feira, dia 24, e só pediu o parecer ao CR no dia 26.

"De acordo com a legislação, o conselho de redacção colabora na definição das opções editoriais e por isso deveria ter sido informado atempadamente das mudanças no elenco e na estrutura da direcção de Informação, para além dos fundamentos que as justificam", lembram os membros eleitos daquele órgão. Que acrescentam que nos últimos anos têm sido consultados "em devido tempo" sobre mudanças deste género e não compreendem "os motivos que levaram a um procedimento diferente desta vez".

Entretanto, a sub-comissão de trabalhadores do centro de produção da RTP-Porto emitiu também um comunicado em que exige explicações da administração sobre a alegada "reorganização estrutural" que estará em curso na empresa, já que foi essa justificação genérica dada à ERC pela equipa de Gonçalo Reis para as substituições na direcção de Informação.

PUB