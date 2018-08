Eles queriam fazer um filme sobre Paredes de Coura, só precisavam de memórias. E quando as reminiscências de um festival-vila (e vice-versa) lhes chegaram às mãos — na forma de “mais de seis horas de imagens cedidas pelos espectadores do festival" — o MODS Collective avançou. Atenção à banda sonora é uma reconstrução da memória colectiva de uma vila que há mais de 25 anos dá tenda, rio e palco a um festival. E na 26.ª edição é a vez de o grupo de artistas nacionais, ligado à associação cultural Capivara Azul, sediada em Guimarães, lhe dar um espectáculo de volta. O documentário colaborativo, com realização de Luísa Alvão e Inês Vila Cova, vai ser projectado “pela primeira e única vez” a 11 de Agosto, às 22h, no Centro Cultural de Paredes de Coura, no pré-arranque da maratona de concertos na vila. A entrada é livre. Com ele estarão nove músicos, dirigidos por Samuel Martins Coelho, a sonorizar a projecção, ao vivo. A composição da música parte do improviso — assinatura do colectivo e também da criação, há 26 anos, de um festival de música para jovens chamado Paredes de Coura, que este ano se realiza de 15 a 18 de Agosto.