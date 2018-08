Contar bem uma história é uma arte. Que o digam os contadores de histórias, os professores e os pais que passam pela “idade dos porquês” e pela necessidade de satisfazer a curiosidade infinita das crianças. Já tentaste explicar a um miúdo de três ou quatro anos de onde vem o dinheiro, porque é que as estrelas cintilam ou se o Universo tem fim?

Questões como estas têm vindo a ser recolhidas e respondidas pelo site The Conversation, que convida especialistas a desmontar conceitos e factos científicos numa linguagem acessível para as crianças em idade pré-escolar. E esta acabou por se tornar a base que deu origem ao podcast Imagine This: Big ideas for little ones, um programa produzido, apresentado e editado por Brianna Peterson, em co-produção com o The Conversation e a cadeia australiana ABC.

Brianna Peterson é uma contadora de histórias com muito talento para explicar conceitos científicos aos mais pequenos, transformando as respostas em narrativas que incluem o teatro e a exploração inteligente de efeitos sonoros. É em inglês, mas vale a pena ouvir, quanto mais não seja para encontrar pistas sobre como responder a perguntas difíceis. E, já agora, para aprender coisas novas.

O episódio que explica por que é que as estrelas cintilam está disponível neste link.

