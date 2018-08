Vinhais tem um novo parque aventura

O Parque Biológico de Vinhais, no distrito de Bragança, oferece agora novas atracções com a inauguração de um parque aventura e percurso pedestres no ano em que comemora o 10.º aniversário.

O município transmontano investiu 307.500 euros, financiados por verbas comunitárias a 85%, nas novas valências integradas num projecto com o nome Núcleo do Lobo Ibérico.

PUB

A fauna e a flora do Parque Natural de Montesinho, que se estende pelos concelhos de Bragança e Vinhais, estão representadas no Parque Biológico que se tornou numa atracção turística, com alojamento em bungalows e uma aposta na natureza.

PUB

Esta aposta é agora reforçada com os novos projectos "que proporcionam actividades a todos os que querem usufruir de momentos ligados à natureza, desporto e aventura", como divulgou o município.

O parque aventura tem como principal objectivo a promoção da actividade física ao ar livre com um conjunto de actividades para crianças e adultos como arvorismo, slide, escalada, paintball, tiro ao arco, tiro com zarabatana e camas de rede.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As actividades são acompanhadas por monitores especializados e o arvorismo tem um sistema de segurança inovador, que permite realizar os percursos com total segurança, afiança a autarquia.

O Parque Biológico de Vinhais permite, num passeio de pouco mais de um quilómetro, conhecer a fauna e flora de Montesinho, reunindo 23 raças autóctones de animais, desde o corso, veado ou javali, a aves como a águia ou a perdiz, ou os domésticos burros e galinhas. A flora é mais vasta, com mais de meia centena de variedades catalogadas com os nomes científicos e vulgares.

Mais populares A carregar...

O Parque Biológico de Vinhais é também um espaço de educação ambiental e de montra de outros recursos naturais como os cogumelos silvestres, aos quais foi dedicado um Centro Micológico.

PUB