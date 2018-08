Debaixo do sol, a terra parte. São essas fracturas que se vêem nas fotografias aéreas tiradas a partir de onde devia cair a chuva. Mas, na Austrália, ela não chega. É a “pior seca de uma geração”, dizem os agricultores, presos a terrenos agrícolas áridos, transformados em padrões alaranjados. O Governo estatal já disponibilizou mais de mil milhões de euros em fundos de emergência, depois de o país ter enfrentado, de Dezembro a Fevereiro, o segundo “Verão mais quente” desde que há registo. “É como um cancro”, atira uma agricultora à agência Reuters, que visitou o estado de Nova Gales do Sul, no Este australiano. Já se espalhou por mais de 95% daquele território. E não há fim à vista.