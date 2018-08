Ainda Ricardo Robles

Ainda a propósito da polémica atitude de Ricardo Robles (RB) em relação à sua alegada compra de um imóvel, a sua recuperação e o alegado e inerente negócio, parece-me que o vereador dos" lindos olhos " e militante do BE não cometeu nenhum crime. Pois segundo a lei e o conceito da "economia de mercado", um eufemismo que quer dizer capitalismo, a coisa é legal. Porém e face ao que RB apregoava já a coisa não bate certo, pois existe aqui por parte deste político uma falta de coerência e até quiçá uma pequena traição aos seus votantes. Quem diz que é contra a especulação imobiliária, não é coerente nem intelectualmente sério, fazendo o que alegadamente Ricardo Robles fez. E por esse motivo, ainda bem que se demitiu de vereador da Câmara de Lisboa. Ainda a este propósito, outro politico Jerónimo de Sousa, questionado por um jornalista a dizer algo sobre o assunto, respondeu desta forma, e cito de cor: "Quanto a isso e como politico, estou profundamente de consciência tranquila, pois continuo a fazer politica como a aprendi ou seja: servir o povo e não servir-me a mim." Gostei!

Arlindo de Jesus Costa, Odivelas

E agora, Bloco?

O Bloco de Esquerda é um projecto político atípico e um pouco difícil de caracterizar ideologicamente. Tem origens heterogéneas e uma grande carga de anacronismo nos alicerces herdados. Se na década de 70 um jovem urbano se podia facilmente reclamar de trotskista, maoista, maxista-leninista e por aí fora, estes fundamentos, hoje, para um partido que se aproxima do poder, estão naturalmente falidos. Já ninguém, ou quase ninguém, se reclama “trotskista”, certo? Ou, pelo menos, ninguém sabe o que isso poderia ser como prática, mesmo prática.

O BE é claramente contra uma séria de coisas e difusamente a favor de umas ideias. Temos as causas “fracturantes”, e como esta palavra soa bem naquele contexto, mas o exercício do poder não se pode limitar ao “quebrar”. Diz-se correntemente que em política só estão puros os virgens. Ou seja, só não fez asneiras quem nunca teve oportunidade de as fazer. Com todo o perigo destas visões generalizadoras, é certo que um partido “do contra” corre grandes riscos quando se aproxima do exercício do poder.

O caso de Ricardo Robles marcará um antes e um depois. Primeiro, na perspectiva individual do comportamento de alguém que tem algum relevo na organização. Ele pode não ter feito nada de ilegal, dando já de barato a promiscuidade entre as suas funções na câmara e o investimento imobiliário, mas comportou-se como um padre que de manhã, do alto do seu altar, prega a moralidade e condena impiedosamente os pecadores… e à noite faz o contrário.

Depois, pior, é absolutamente deplorável a defesa que a cúpula do partido fez, porque aí deixou de ser um caso individual e passou a ser o partido, institucionalmente, a caucionar uma hipocrisia descarada. Para quem faz bilhete de identidade da defesa intransigente dos (seus) princípios, não vai ser fácil recuperar desta ferida.

Carlos J F Sampaio, Esposende

