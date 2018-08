Os ataques verbais do presidente dos EUA contra a imprensa correm o risco de desencadear uma violência real contra jornalistas. O aviso é do relator especial da Organização das Nações Unidas para o direito à liberdade de opinião e de expressão, David Kaye. Numa declaração conjunta feita esta quinta-feira com Edison Lanza — que ocupa o mesmo cargo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos — Kaye afirmou que as declarações de Donald Trump violam normas básicas da liberdade de imprensa.

Entre outras acusações, Trump diz que os jornalistas são “inimigos do povo norte-americano”, “muito desonestos” e que “distorcem a democracia”.

PUB

“Os ataques dele são estratégicos, feitos para fragilizar a confiança na imprensa e para questionar factos comprovados”, afirmaram os dois especialistas a propósito da linguagem inflamatória do Presidente norte-americano. "Esses ataques vão contra as obrigações que o país tem de respeitar a liberdade de imprensa e violam o direito internacional. Estamos especialmente preocupados que estes ataques aumentem o risco de os jornalistas serem alvo de violência", vincaram.

PUB

“Sempre que um Presidente chama à imprensa os ‘inimigos do povo’, ou deixa de permitir perguntas dos jornalistas, isso sugere motivações nefastas”, sustentam David Kaye e Edison Lanza. Até agora, em nenhum caso Trump forneceu provas de qualquer motivação indesejável que pudesse estar na base do que é publicado pelos media.

“Dois anos é demasiado tempo e pedimos ao Presidente Trump, à Administração e aos apoiantes que ponham fim a estes ataques”, lê-se no comunicado de David Kaye e Edison Lanza.

A porta-voz da Casa Branca para a imprensa, Sarah Sanders, optou pelo silêncio e por algumas declarações previamente preparadas, dizendo aos jornalistas presentes na conferência de imprensa que o Presidente tem “razões para estar forçado” com a cobertura negativa que ele diz que a imprensa faz da Administração Trump. Sem responder ao que lhe era perguntado, Sanders limitou-se a ler algumas declarações previamente preparadas, dizendo ainda que ela própria foi também alvo de ataque “num número de ocasiões”. "O Presidente foi muito claro nas declarações", resumiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pelo contrário, Ivanka Trump, filha do Presidente norte-americano, demarca-se das declarações do pai. Durante um evento no Newseum – museu dedicado ao jornalismo, em Washington –, Ivanka disse que não vê a imprensa como inimiga do povo. “Já tive a minha dose de histórias sobre mim, que não eram exactamente como eram contadas, por isso sou sensível em relação às pessoas que me rodeiam e são alvo disso. Mas não, não acho que a imprensa seja inimiga do povo”.

Pouco depois da declaração de Ivanka, o Presidente norte-americano reagiu no Twitter. “Perguntaram à minha filha se ela achava ou não que a imprensa é inimiga do povo e ela respondeu correctamente que não. São as ‘fake news’, que são uma larga percentagem da imprensa, que são as inimigas do povo”, escreveu.

PUB