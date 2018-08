Mnangagwa pede união, mas oposição insiste em não reconhecer resultados

A oposição no Zimbabwe insiste em não reconhecer os resultados eleitorais que deram a vitória a Emmerson Mnangagwa e à União Africana Nacional do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF), e pretende avançar para tribunal.

A vitória do candidato da ZANU-PF, e actual Presidente interino, foi confirmada pela comissão eleitoral na manhã desta sexta-feira. Mnangagwa obteve 50,8% dos votos, suficiente para garantir a presidência logo à primeira volta. O candidato do Movimento para a Mudança Democrática (MDC) Nelson Chamisa alcançou 44,3%.

Ao contrário dos últimos dois dias, a manhã de sexta-feira foi calma em Harare. O exército foi desmobilizado e não havia indícios de novas manifestações. Entre os apoiantes da oposição, o sentimento dominante parecia ser o de resignação, escreve o The Guardian.

“Vamos aceitar o que quer que seja para que haja paz, a vida continua”, disse ao diário britânico Shepherd Warikandwe, um cozinheiro de 38 anos. Nos dias anteriores, Harare foi palco de violentos confrontos entre apoiantes da oposição e o exército, que usou munições reais para dispersar as manifestações, causando seis vítimas mortais.

A tranquilidade foi quebrada apenas num episódio que, até ao momento, parece inexplicável. Quando se preparava para dar início a uma conferência de imprensa, Chamisa foi impedido por um grupo de agentes policiais que irromperam na sala do hotel que tem servido de quartel-general do MDC. Os correspondentes no local descrevem um cenário “caótico”. Depois de alguns minutos de confusão, o líder da oposição pôde discursar.

Aos seus apoiantes, Chamisa voltou a acusar a comissão eleitoral de manipular os resultados e prometeu levar para os tribunais um pedido para impugnar as eleições. O líder do MDC também disse que o recurso à força para dispersar as manifestações durante a semana aconteceu porque a ZANU-PF sentia o seu domínio ameaçado.

Nas primeiras palavras que dirigiu ao país, o novo Presidente deixou apelos à unidade. “Este é um novo começo. Vamos dar as mãos, em paz, unidade e amor, e construir juntos um novo Zimbabwe para todos”, escreveu Mnangagwa no Twitter.

O Presidente também criticou a actuação da polícia durante a conferência de imprensa de Chamisa. “As cenas de hoje no Hotel Bronte não têm lugar na nossa sociedade e pedimos urgentemente que se investigue o assunto para perceber exactamente o que se passou”, afirmou.

As eleições de segunda-feira foram as primeiras desde que Robert Mugabe, que governou o país desde a independência, foi afastado da presidência, em Novembro.

