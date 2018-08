Emmerson Mnangagwa eleito presidente do Zimbabwe

Emmerson Mnangagwa, do partido de Robert Mugabe e actual Presidente interino, vence as eleições presidenciais no Zimbabwe, com 2,46 milhões (50.8%) de votos e uma pequena vantagem sobre o opositor, Nelson Chamisa, do partido Movimento para a Mudança Democrática (MDC), que alcançou 2,15 milhões (44,3%) dos votos. Os resultados do sufrágio de sábado passado foram conhecidos na noite desta quinta-feira, sob clima de grande tensão. O partido da oposição já fez saber que rejeita os resultados desta noite.

Quando começaram a ser apresentados os resultados, pelas 22h (21h em Portugal continental) a Comissão Eleitoral do Zimbabwe fez saber que não tinha os resultados apurados para uma das nove províncias do país. Ainda assim, avançou com o anúncio dos resultados e Emmerson Mnangagwa surgiu na frente, vencedor em cinco das nove províncias com votos contados. Nelson Chamisa conseguiria a vitória na província de Harare, a capital, onde alcançou 548 mil votos.

Para apurar os resultados da província que faltava — Mashonaland Oeste, terra natal de Robert Mugabe — houve um interregno de mais de uma hora. Mas, no final, também aí Mnangagwa ganharia.

Houve 11 mil votos rejeitados pela Comissão Eleitoral e para o MDC os resultados não são legítimos porque não foram verificados por membros do partido.

O resultado destas presidenciais não é muito diferente do das eleições legislativas, conhecido na quarta-feira. A União Africana Nacional do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF, no poder) conseguiu a vitória e assegurou dois terços dos assentos parlamentares. E a oposição saiu à rua para protestar, tendo sido dispersada com canhões de água e gás lacrimogéneo.

O clima de crispação agudizou-se, e os confrontos entre as autoridades e os manifestantes da oposição fizeram seis mortos, de acordo com as fontes policiais citadas pela BBC.

Os observadores internacionais –? mais de 600 de instituições como a Commonwealth, da União Europeia e Nações Unidas –, denunciaram o “uso excessivo da força para travar protestos” num comunicado conjunto. No mesmo documento, pediram que os resultados presidenciais fossem publicados “rapidamente” e de forma transparente.

A violência obrigou o Presidente interino, Emmerson Mnangagwa, a convocar uma “investigação independente” aos acontecimentos de quarta-feira, conforme fez saber através do Twitter. “Acreditamos na transparência e responsabilidade e os responsáveis deviam ser identificados e trazidos à justiça”, escreveu. Na mesma leva de tweets, admitiu manter conversações com o líder da oposição Nelson Chamisa para “aliviar a tensão” que se tem vivido no país.

Nesta quinta-feira, o exército patrulhava as ruas de Harare para “assegurar a calma” entre os cidadãos. A capital tornou-se numa cidade fantasma: as lojas estiveram fechadas, as fotografias mostravam destroços nas ruas e havia pequenos focos de incêndio pela cidade, segundo a Reuters. Este foi o resultado de uma quarta-feira violenta.

A campanha decorreu num ambiente pacífico, mas registaram-se alguns percalços. A título de exemplo, os cadernos eleitorais tinham cerca de 250 mil registos irregulares (incluindo um eleitor com 141 anos) de acordo com os dados da Team Pachedu.

