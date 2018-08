Os portugueses e os espanhóis não são os únicos mergulhados numa onda de calor. A Península Ibérica é o sítio mais quente na Europa, mas por todo o continente a canícula aperta. E contra o calor, todas as estratégias ou tácticas são válidas.

Na Suíça, há uma fuga para os Alpes, à procura de temperaturas mais baixas e os militares foram autorizados a trocar o tradicional uniforme por calções e t-shirt, na Holanda há comerciantes com canhões de neve apontados para as ruas e na Finlândia há um supermercado da cadeia K-Supermarket que convidou os clientes a pernoitar no fim-de-semana no interior, onde está mais fresco, devido ao ar condicionado.

Em França, a área circundante ao Museu do Louvre encheu-se de chapéus de sol e de chuva, e os parisienses e visitantes ignoraram proibições e sinais e mergulharam em fontes.