Ribeira das Naus em Lisboa fechada ao trânsito todos os domingos de Agosto

A Avenida Ribeira das Naus, em Lisboa, vai estar fechada ao trânsito todos os domingos do mês de Agosto e no feriado de dia 15, "para a realização de mais actividades naquela zona ribeirinha na cidade", anunciou hoje a autarquia.

Nos dias 5, 12, 15, 19 e 26 de Agosto a via estará encerrada à circulação das 00h00 às 24h00, entre o Cais do Sodré e o cruzamento da Avenida Infante D. Henrique com a Rua dos Arameiros, dá conta a Câmara de Lisboa em comunicado.

O município recomenda a utilização dos transportes públicos nas deslocações para aquela zona da cidade, no sentido de "evitar congestionamentos, bem como a utilização dos parques de estacionamento da praça D. Luis I, no Mercado da Ribeira, ou do Campo das Cebolas".

A Avenida Ribeira das Naus foi inaugurada em 13 de Julho de 2014 por António Costa, presidente da Câmara Municipal de Lisboa à data.

"Esta Ribeira das Naus é o ponto de entroncamento de dois eixos, o eixo da Baixa, mas também o eixo ribeirinho, fundamental na cidade de Lisboa, com uma larga extensão de 19 quilómetros", disse António Costa naquela altura, frisando que o objectivo das intervenções no local é ter um "usufruto pleno de todas as oportunidades que esta frente ribeirinha oferece à cidade".

