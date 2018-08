Para desfrutar do pôr do Sol depois do trabalho ou para relaxar numa tarde preguiçosa de fim-de-semana, os rooftops são a opção ideal para estas escapadelas citadinas. Assim sendo, reunimos algumas sugestões de terraços bem lá no alto para todos os gostos (e carteiras), onde petiscar e beber, com vista privilegiada para o Porto e Gaia.

Rooftop Sta Catarina

O recém-inaugurado espaço no último andar do centro comercial La Vie, na Rua Fernandes Tomás, pretende ser “o novo ponto de encontro” da cidade do Porto. Está a cargo da Terceiro Piso – que também organiza o Sunset nas Virtudes –, empresa criada há cerca de um ano e meio por Stefane Ribeiro e João Pinto, de 25 anos.

O Rooftop Sta. Catarina apresenta uma carta de bebidas com vinho a copo (3,50€), cocktails e gin (4,50€ e 6€), assim como uma receita de sangria concebida por um barman parceiro da Terceiro Piso. O menu incluiu ainda tábuas de enchidos (12€) e de sushi (entre os 6,50€ e os 16,95€), taças de açaí (desde 4€), saladas, tostas e sandes (com batata frita, também a partir de 4€). Até Outubro vai haver DJ sets e música ao vivo durante a semana (das 11h às 23h) e eventos especiais ao sábado e domingo (até às 2h30).

Foto 17.º Restaurante e Bar DR

17.º Restaurante e Bar

Ali ao lado, nos dois últimos andares do Hotel Dom Henrique Downtown, fica o 17.º Restaurante e Bar. O ambiente é elegante e intimista e a mais de 150 metros acima do nível do mar é possível apreciar a vista sobre a baixa do Porto enquanto se desfruta de uma refeição completa no restaurante (média 30€ por pessoa) ou então se fica pelo bar.

Há petiscos dos 3€ aos 8€ e sandes e hambúrgueres desde os 5€. Para acompanhar, cocktails de assinatura (a partir dos 7€), um copo de vinho do Porto (5€) ou whisky e gin (6€ e 8€). Está aberto todos os dias das 12h às 2h, no número 223 da Rua do Bolhão.

Graça Rooftop Bar

Não muito longe, o Graça Rooftop Bar abriu portas em Junho pela mão de Sebastião Healy, modelo, 27 anos, e da companheira e fotógrafa, Carlota Pérez, 25 anos. Fica no quarto andar do Rivoli Cinema Hostel, ao lado da Avenida dos Aliados e que já foi considerado um dos sete hostels “mais cool” da Europa.

Foto Graça Rooftop Bar DR

Lembra um pátio familiar, com confortáveis sofás e cadeiras com almofadas que convidam a passar um bom bocado com os amigos. Quem por lá passar pode provar cocktails (7€) preparados pelo próprio Sebastião, os clássicos Porto e gin tónico (a partir de 5€), mojitos (6€), tequilla, vinho a copo ou sangria (3,50€).

Ao final da tarde, há música ao vivo e DJ sets com música electrónica, techno e house. O casal pretende ainda organizar actividades culturais “com graça”, como sessões de ioga e cinema ao ar livre e ainda eventos gastronómicos que juntem hóspedes e visitantes. Fica na Rua do Dr. Magalhães Lemos, 83, e está aberto todos os dias das 16h às 24h.

VIP Lounge

Dizem que a subida vertiginosa até ao 19.º andar do Porto Palácio Hotel pode demover os mais cépticos, mas a vista panorâmica sobre a cidade do Porto, o rio e o mar vale o esforço, até para quem tem vertigens. Em plena Avenida da Boavista, longe do alvoroço da Baixa, o bar e restaurante do hotel de cinco estrelas oferece, nada mais, nada menos, o que essa classificação exige.

Foto VIP Lounge DR

Desde logo, a carta do VIP Lounge conta com uma centena e meia de whiskies (com preços que começam nos 10€ e raridades que ultrapassam os 100€), uma vasta selecção de vinhos do Porto (dos 7,50€ aos 16€), cocktails (até aos 13€), vinho a copo e gins.

Há aperitivos para quem quiser acompanhar as bebidas, mas também é possível almoçar ou jantar no restaurante (90€, em média, para duas pessoas). Os brunches de domingo, entre as 12h e as 15h30, são um dos pontos altos, bem como os sunsets e DJ sets aos sábados, quinzenalmente, até 8 de Setembro.

Mirajazz

É no primeiro piso da sede do grupo Musical de Miragaia, associação fundada em 1926, que o Mirajazz convida a um final de tarde descontraído ao som de boa música. E, de facto, o que distingue este espaço são os concertos, quase sempre em língua portuguesa, acontecerem sempre à tarde, a partir das 16h, e não à noite, como seria de esperar.

Foto Mirajazz Nelson Garrido

Quem vem do Jardim das Virtudes e acompanha a Muralha Fernandina, a entrada é feita pela Rua Tomás Gonzaga; quem segue pelo outro lado, pode subir as Escadas do Caminho Novo, em frente ao parque de estacionamento da Alfândega.

O espaço é simples e informal, mas com uma generosa carta de vinhos de várias regiões do país (26 no total, 24 vendidos a copo, a partir dos 3€ por copo ou 10€ por garrafa). O menu inclui ainda vinhos do Porto, gins e limonada natural feita na hora, que podem ser acompanhados por uma tábua de presunto e queijo com pão, uvas, noz e compota (13€) e tostas (dos 4€ aos 6€). O horário habitual é das 14h às 22h e, até ao final de Outubro, todas as quartas-feiras, há música ao vivo das 18h às 20h.

Foto Terrace Lounge 360 DR

Terrace Lounge 360º

Do lado de lá do rio, é no topo do edifício do Porto Cruz, no cais de Gaia que se encontra o Terrace Lounge 360º, com uma vista que é, efectivamente, de 360º: de um lado, avista-se o topo da Torre dos Clérigos e a paisagem que desce até à Ribeira; do outro, os telhados vermelhos das caves do vinho do Porto, o Mosteiro da Serra do Pilar e a Ponte Luiz I.

Como não podia deixar de ser, o Terrace Lounge 360º oferece variadíssimos vinhos do Douro, da Quinta do Ventozelo, sangria (4,80€ o copo, 15€ o jarro), assim como formas inovadoras de degustar o vinho do Porto em cocktails assinados por Paulo Ramos, da Cocktail Academy.

Como acompanhamento, há tábuas de enchidos (7€), saladas e sandes a partir de (5,20€), ou pratos quentes. Fica no número 23 no Largo Miguel Bombarda e está aberto de terça a domingo das 12h30 até às 23h30.

