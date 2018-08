A pequena comunidade, situada dez quilómetros a sul de Viana do Castelo, resiste às dificuldades do sector valendo-se da qualidade do seu peixe, que chega fresco à lota todos os dias. Duas dúzias de barcos mantêm viva, na Pedra Alta, uma tradição que noutros sítios se vai perdendo, transformando praias de pescadores em zonas balneares onde já poucos conhecem a língua do mar.