Alojamentos turísticos receberam 24,1 milhões de hóspedes em 2017

Em 2016, a subida de hóspedes tinha sido de cerca de 11% em relação a 2015, segundo o INE, que acrescentou que as dormidas subiram, em 2017, 10,8% para 65,8 milhões (+11,6% que as dormidas registadas em 2016).

Com base no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos (IPHH), a 31 de Julho de 2017, e considerando o sector de alojamento turístico (hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação e ainda o alojamento local), estavam em actividade 5840 estabelecimentos de alojamento turístico, uma oferta de 175,1 mil quartos e 402,8 mil camas.

Comparando com o ano anterior, o número de estabelecimentos aumentou 21,5%, o de quartos 5,2% e o de camas 5,8%.

Os proveitos totais do alojamento turístico nacional atingiram 3,7 mil milhões de euros em 2017 (+18,6% em relação a 2016), informou hoje o Instituto Nacional de Estatística na publicação sobre o sector do turismo no ano passado.

O documento registou ainda que os proveitos de aposento totalizaram 2,7 mil milhões de euros, numa subida de quase 21%, na comparação homóloga.

Em 2016, na comparação com o ano anterior, os proveitos totais tinham subido 18,1% e os de aposento 19,2%.

O INE revelou que no segmento da hotelaria, no ano passado, os proveitos totais na hotelaria foram de 3,3 mil milhões de euros (+17,7%) e os de aposento 2,4 mil milhões de euros (+19,6%), evoluções semelhantes às verificadas no ano anterior (+17,9% e +18,9%, respectivamente).

