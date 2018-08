Sérgio Conceição assume afastamento de Marega

Sérgio Conceição admitiu esta sexta-feira ter decidido, em consonância com a SAD do FC Porto, afastar o avançado Marega da final da Supertaça que disputa com o Desp. Aves neste sábado, em Aveiro, às 20h45.

O treinador do FC Porto assumiu a decisão que saiu de uma avaliação feita durante a preparação da prova que coloca frente a frente o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal.

"Há vários aspectos de ordem táctica, técnica, física e emocional que nos levam a tomar algumas decisões. Na época passada tivemos situações semelhantes e alguns dos jogadores acabaram por ter, mais tarde, um papel importante na campanha da equipa", declarou, brincando com o termo escolhido para definir a posição entre o técnico e o maliano, que não participou na sessão de treino realizada em Aveiro, nem consta da lista de lesionados.

"Braço-de-ferro? Só fiz um com a Cristina Ferreira, da TVI", glosou, encerrando o assunto que remete para o foro interno do FC Porto.

Do lado do Desp. Aves, o treinador José Mota atribui o favoritismo ao FC Porto, sublinhando que fará tudo para conseguir a vitória.

José Mota insistiu na “humildade de perceber a própria dimensão", apesar de a conquista da Taça de Portugal acarretar "outra responsabilidade".

"A Taça foi um feito extraordinário. São estes momentos que queremos viver, para dignificar o clube e tentar fazer desta Supertaça um momento único".

