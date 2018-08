Rui Jorge Rego é candidato ao Sporting: "o presidencialismo não faz sentido"

Há mais um candidato à presidência do Sporting. O nome mais recente a juntar-se à corrida pela liderança dos “leões” é Rui Jorge Rego, advogado. Em comunicado, o candidato apresenta-se com um projecto que "assenta na paixão pelo clube" e com "visão de futuro". Diz que “o presidencialismo não faz sentido” e que “é preciso devolver autonomia a todos os órgãos sociais do clube”.

Rui Jorge Rego fala ainda na “ambição no negócio, cultura de exigência empresarial, foco na competição e capacidade financeira”.

No comunicado enviado ao PÚBLICO, o advogado elenca dez prioridades, com destaque para a gestão profissional da SAD do clube, a criação de parcerias estratégicas para investimento, novos modelos de negócio e a internacionalização da marca.

Rui Jorge Rego diz querer criar parceiros em países como a China, Brasil e no continente africano. O candidato pretende ainda rever os estatutos “sarar feridas internas” e “devolver o clube aos sócios e ao associativismo”.

O candidato defende ainda a diminuição de custos “e crescer a partir do patamar de sustentabilidade”. “O plantel tem de integrar as promessas da formação e as estrelas contratadas com apoio dos parceiros. Isto reduz custos e aumenta a competitividade”, afirma.

Por isso, insiste que é preciso “investir no scouting e na academia [de Alcochete], que tem perdido energia e competitividade”. Para o candidato, o maior activo nos mercados internacionais é a escola do Sporting.

Sem esquecer as modalidades, Rui Jorge Rego fala na necessidade de uma “gestão profissional”.

O advogado foi secretário da mesa da assembleia-geral do clube durante o mandato de Godinho Lopes, entre 2011 e 2013.

Sem Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, impedidos de se candidatarem, a corrida eleitoral do Sporting fica reduzida a sete candidatos, mantendo-se, por enquanto, Frederico Varandas, Dias Ferreira, João Benedito, Tavares Pereira, José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues e agora Rui Jorge Rego. O prazo para a apresentação de candidaturas termina a 8 de Agosto. As eleições para os órgãos sociais do Sporting acontecem um mês depois, a 8 de Setembro.

