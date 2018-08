Gabriel Jesus renova até 2023 com Manchester City

O Manchester City anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com o internacional brasileiro Gabriel Jesus, que ficará com vínculo ao campeão inglês até 2023.

Gabriel Jesus, de 21 anos, chegou ao Manchester City em 2016/17, mas uma grave lesão acabou por afastá-lo dos relvados durante vários meses. Na última época, em que os "citizens" conquistaram a Premier League, Jesus marcou 17 golos em 43 jogos pela equipa liderada por Pep Guardiola.

Jesus cumpriu a formação no Palmeiras e representou o Brasil no Mundial 2018, que decorreu na Rússia, tendo já 22 jogos e 10 golos marcados pela "canarinha".

Sempre acredite nos seus sonhos e trabalhe forte. Hoje foi um dia muito especial! Obrigado ao @mancity por confiar no meu trabalho. Vamos continuar lutando juntos em busca dos nossos objetivos! #alômãe #doperi #comeoncity #mancity pic.twitter.com/mnqSis41WL — Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) August 3, 2018

