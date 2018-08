Torga, sempre

Há dias, voltei ao Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta. Desta vez para participar com Fernando Alves numa iniciativa com o sugestivo nome “A vida passa lá fora”. Foi uma saborosa razão para lá voltar. E também para usufruir da atmosfera sobre e em redor de Miguel Torga, através de alguns dos seus “hemogramas de letras” e fotografias do seu itinerário de vida, num espaço sublimemente simples da autoria do Arq. Eduardo Souto de Moura.

PUB

Ali, emociono-me genuinamente. Diante de vistas e descobertas, sóis e sombras, atmosferas e hábitos que sempre desenho na minha imaginação de leitor. Vibro com o respeito torguiano pela mãe-natureza e pela dignidade da cultura do simples, hoje tão arredia. “Terra de Deus e dos deuses que nenhuma imaginação descreve”, assim se referia ao seu amado Trás-os-Montes, a partir do qual cinzelava uma escrita profunda, às vezes agreste, reflectindo a sua inalienável origem, a natureza austera, a magreza da vida real, o suor do trabalho honesto e generoso. Tudo se torna mais luminoso quando se respira em lugares torguianos como S. Leonardo de Galafura ou junto da Senhora da Azinheira.

Escrita telúrica, desassombrada, límpida, verdadeira, radicalmente livre. O pseudónimo Torga reflecte, aliás, a sua verticalidade granítica, pois que toma o nome de uma urze bravia, de fortes raízes incrustadas na dura rocha e de caule imponentemente rectilíneo. “Uma urze campestre cor de vinho, com as raízes muito agarradas e duras, metidas entre as rochas.”

PUB

Recorrentemente discutem-se os livros de autores portugueses que são de obrigatória leitura no ensino. Confesso que não tenho paciência para o carácter sempre discricionário (senão mesmo parcial) dessas escolhas a pretenso benefício da educação dos jovens. Também não me agrada a lógica obrigatória, porque a obrigação pode enfraquecer o entusiasmo e transformar-se num caminho de leitura burocrática, sem alma e sem memória futura. Miguel Torga é um dos escritores portugueses que deveria ser de leitura obrigatória, sem ser obrigatório.

IPSIS VERBIS CITANDO TORGA (I): “Deus. O pesadelo dos meus dias. Tive sempre a coragem de o negar, mas nunca a força de o esquecer.” (II) “Sim, sou um nó de contradições: mas que seria de mim se o desatasse? Se, em vez de uma unidade na diversidade, fosse uma diversidade sem unidade?” (III) “A velhice é isto: ou se chora sem motivo, ou os olhos ficam secos de lucidez.” (IV) “O meu partido é o mapa de Portugal.” (V): “Quando não trabalho sinto-me em pecado mortal.” (VI): “Lá em baixo (cidade) sou uma ficção entre ficções; aqui (aldeia) sou uma criatura entre criaturas."

Dou tanto mais valor à sua escrita e ao seu pensamento quanto mais observo a frivolidade que se espalha virulentamente nos nossos dias, na vida, na cultura, na sociedade, na política. Tudo é fugaz, de reflexão zero, de descarte e de disfarce, de sucesso tabelado, de erosão da comunicação escrita e oral.

Na sua obra encontramos a simbiose perfeita entre a ética do homem e a estética da palavra. A argúcia, a limpidez da razão, a translucidez do olhar sobre o seu mundo em derredor da vida. Numa mistura, mais serena ou mais tumultuosa, entre um idealismo sem amarras e uma sensibilidade feita de utopismo inconformado. Preferindo sempre a voz e o olhar dos últimos, onde – dizia ele – “encontro ainda o riso, a indignação, o espanto...”, onde não há “nenhuma abstracção, nenhum devaneio, nenhuma superficialidade”.

SCIENTIA AMABILIS Foto ULMEIRO ou NEGRILHO (Ulmus minor Miller) A um negrilho Na terra onde nasci há um só poeta. Os meus versos são folhas dos seus ramos. Quando chego de longe e conversamos, É ele que me revela o mundo visitado. Desce a noite do céu, ergue-se a madrugada, E a luz do sol aceso ou apagado É nos seus olhos que se vê pousada. Esse poeta és tu, mestre da inquietação Serena! Tu, imortal avena Que harmonizas o vento e adormeces o imenso Redil de estrelas ao luar maninho. Tu, gigante a sonhar, bosque suspenso Onde os pássaros e o tempo fazem ninho! (Miguel Torga, Diário VII, 26 de Abril de 1954)

PUB

“A entronização dos escritores, agora, faz-se pela negativa. Quanto menos legíveis, melhor”, assim desabafava. Agora que os chamados best-sellers se confundem, não raro, com a literatura light sobejamente publicitada (e folheada na areia das praias), é preciso escarafunchar nos esconsos de uma livraria para ir ao encontro de um livro de Torga, Vergílio Ferreira, Jorge de Sena ou outro clássico português.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Escreveu Torga na sua carta ao poeta brasileiro Ribeiro Couto (Traço de União – Temas portugueses e brasileiros) que “progredir é crescer por dentro”. Por diferentes palavras, direi que só do nosso interior se pode transformar o que nos é exterior. Assim, se completa o exterior que brota de dentro e o interior que perscruta de fora. Há quem chame renovação, revolução ou conversão a esta transformação interior que nos leva a uma mudança exterior. Depende da perspectiva doutrinária, da ética religiosa ou até da hermenêutica da vida. Seja qual for o ângulo, a sua essência pressupõe um profundo respeito pela pessoa no seu todo.

Observo, na minha contingência, o mundo como suportando uma crescente e porosa inércia mecanicista, mais perto da distopia do que da utopia. A sociedade hodierna é, mais agora, o produto, a conta e o resultado de individualismos que, paradoxalmente, atrofiam a própria ideia de individualidade. Como também alimentam a aceitação da circunstância estimulada pelo fascínio dos meios e pelo mimetismo que transforma pessoas distintas em agregados dissolúveis e dissolventes. Como alertava o escritor e poeta, “a olhar a mentira dos salões esquecemos a verdade das celas”.

Neste breve texto, sublinho, ainda, o nobre sentido pátrio como uma das marcas de água de Miguel Torga. “Abandonar a Pátria com um saco às costas? Para poder partir teria de meter no bornal o Marão, o Douro, o Mondego, a luz de Coimbra, a biblioteca e as vogais da língua. Sou um prisioneiro irremediável numa penitenciária de valores tão entranhados na minha fisiologia que, longe deles, seria um cadáver a respirar.” Ou, noutro ângulo, “eu sou um homem de impressões digitais, das mãos aos pés. O sulco do arado é tão impressivo para mim como o traço da caneta. Leio tanto numa lavrada alentejana como num livro”.

PUB