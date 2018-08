Van Gogh e Vans: das paredes para os pés

Ténis com um auto-retrato de Van Gogh e camisolas com girassóis e flores de amendoeira que este pintou é o resultado da colaboração entre a Vans e o Museu Van Gogh. A marca californiana pegou em quatro obras do pintor holandês e criou uma colecção de 13 peças, disponível a partir desta sexta-feira.

A colecção é composta por alguns dos modelos clássicos de ténis (como os slip-on, SK8-Hi e Authentic), camisolas, um casaco, uma T-shirt, uma mochila e um boné. Vai buscar inspiração a um dos muitos quadros de girassóis do célebre pintor do século XIX, ao quadro de uma caveira (um estudo de cor concluído em 1898), ao quadro "Amendoeira em Flor" (de 1890) e a um auto-retrato.

“Ao juntar obras icónicas de Van Gogh com modelos icónicos da Vans, a nossa parceria transporta a arte de Van Gogh para o conceito Off The Wall e até uma nova audiência fora do museu”, comenta o director do museu, Adriaan Dönszelmann, fazendo alusão ao slogan que serviu de inspiração para uma campanha do 51.º aniversário da marca. A frase lembra os tempos em que os skaters (conhecidos como Z-boys) de Venice Beach aproveitavam-se das piscinas de propriedades abandonadas para praticar as suas manobras e lançavam-se pelos ares – ou off the wall.

A colecção de edição limitada estará à venda a partir de dia 3 de Agosto nas lojas Vans do Vasco da Gama, em Lisboa, CascaiShopping, Almada Fórum e LeiriaShopping. Mostramos-lhe, na fotogaleria em cima, as peças da colecção.

Na semana passada, foi o MAAT que anunciou uma parceria com a marca de sapatos argentina Paez. Em conjunto, lançaram uma alpercatas inspiradas na fachada de azulejos do museu lisboeta, que reflectem a luz de uma forma especial.

