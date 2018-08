Apple atinge valorização de um bilião de dólares em bolsa

A Apple atingiu, ainda que brevemente, uma valorização em bolsa de um bilião de dólares (ou seja, um milhão de milhões de dólares), tornando-se assim a única empresa americana (e uma das poucas do mundo) a ter chegado àquela fasquia.

O recorde, que é sobretudo simbólico, aconteceu na tarde desta quinta-feira, quando as acções subiram quase 3% e tocaram nos 207,05 dólares, antes de recuarem ligeiramente. O momento já estava a ser antecipado pela imprensa ao longo dos últimos dias.

Uma outra empresa que superou o bilião de dólares foi a PetroChina, na altura em que se estreou em bolsa, em 2007. Nos anos seguintes, as acções afundaram-se, levando a agência financeira Bloomberg a classificar o desempenho da PetroChina em bolsa como "o maior colapso bolsista na História mundial".

A Apple apresentou esta semana resultados trimestrais, comunicando o melhor segundo trimestre de sempre. As receitas subiram 17% face aos mesmos meses do ano passado. Porém, neste período, a Apple perdeu o lugar de segundo maior fabricante de smartphones do mundo, tendo sido ultrapassada pela Huawei, de acordo com as contas da analista IDC. É a primeira vez em oito anos que a Apple não está numa das duas primeiras posições, numa tabela que é há muito liderada pela Samsung.

