Protecção Civil engana-se em alerta SMS e indica número da Glassdrive para informações

A Protecção Civil enviou nesta quinta-feira alertas de risco de incêndio por SMS à população que está nos distritos de Faro e Beja. Um problema: as mensagens indicam um número errado para informações. O número de telefone indicado pela Protecção Civil para mais esclarecimentos ou informações remetia, na realidade, para o número geral de uma empresa de reparação automóvel, a Glassdrive. O número correcto é o 800 246 246. Na mensagem lia-se 808 246 246.

O PÚBLICO contactou o número da Glassdrive disponibilizado pela Protecção Civil. A operadora da empresa confirmou já ter recebido "algumas chamadas" de pessoas a pedirem esclarecimentos a propósito do risco de incêndio. Sem especificar um número exacto, a mesma fonte afirmou que todas estas chamadas foram transferidas para a Protecção Civil. "Entretanto fomos informados que a situação já foi corrigida", disse.

Porém, um dos utilizadores que receberam esta mensagem — e que se encontra no distrito de Faro — disse ao PÚBLICO que "até agora" não recebeu nenhuma SMS com o número correcto. "Só esses dois, enviados no mesmo minuto, ambos com o número da Glassdrive".

Foto A mensagem recebida pela população com o número errado DR

O envio de SMS à população em zonas de risco eminente de incêndios florestais quando tenha sido declarado o nível mais elevado de alerta (vermelho) arrancou no início de Junho.

Para que as mensagens sejam enviadas aos destinatários correctos, a Protecção Civil conta com a colaboração das operadoras de telecomunicações móveis, que remetem a mensagem previamente elaborada pela ANPC para os assinantes ou utilizadores que se encontrem na área de risco em causa.

A medida foi aprovada pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), que autorizou a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) a utilizar dados pessoais de tráfego e de localização de cliente pelas empresas de telecomunicações.

