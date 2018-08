Como decidem os médicos em casos de fim de vida? Lançado novo estudo

Mais de uma década depois de ter realizado um estudo sobre as decisões em situações de fim de vida, ouvindo os oncologistas, o director do serviço de cuidados paliativos do IPO (Instituto Português de Oncologia) do Porto, Ferraz Gonçalves, voltar a fazer um inquérito idêntico, mas que agora é dirigido a todos os especialistas.

A Ordem dos Médicos (OM), que disponibiliza no seu site o inquérito, pede aos profissionais que colaborem, notando que se tem vindo a assistir aumento de atenção dada a este assunto na sequência do debate sobre a despenalização a eutanásia.

No estudo que em 2006 foi o tema da tese de mestrado em Bioética deste especialista, concluía-se que uma parte substancial (39%) dos 450 oncologistas que responderam defendiam a legalização da eutanásia, mas apenas 24% admitiam que, caso esta prática fosse legalizada, estariam disponíveis para colaborar.

Dado a interesse que o tema tem despertado, o especialista propôs agora à OM a realização deste estudo num âmbito muito mais alargado, incluindo todos os médicos inscritos que desejem participar.

