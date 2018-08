Animais domésticos também sofrem com vaga de calor

Como os bichos também são afectados pela vaga de calor que se sente em todo o continente, a associação Animal deixa alguns conselhos aos donos. Não devem passear os cães nas horas em que se fazem sentir as temperaturas mais elevadas, e deve ter cuidado com os locais para onde os levam: como os animais "não estão calçados", o asfalto e pisos semelhantes facilmente lhes queimam as patas.

“Jamais deixe animais dentro de carros! Nem por um minuto! Nem durante uma onda de calor nem nunca!”, avisa a mesma associação, em comunicado, alertando para os sinais que podem indiciar que o bicho está a sofrer um golpe de calor: coloração azulada nas mucosas, fraqueza, tremores e dificuldades de equilíbrio, salivação extrema e respiração demasiado acelerada.

Reforçar a quantidade de água nas taças dos animais domésticos é uma das medidas que pode ser adoptada nestes dias, acrescentando-lhe pedras de gelo. Quem cuida de gatos de rua deve ter o mesmo tipo de cuidado.

