Marcelo dá luz verde à descentralização e alojamento local, mas com avisos

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira, com avisos, a lei-quadro da descentralização e a nova lei das Finanças Locais, fazendo também reparos à redacção da lei do alojamento local, mas dando-lhe luz verde.

Tendo em conta o consenso que se estabeleceu entre o PSD, PS e Governo sobre descentralização que motivou até acordos escritos, mesmo com a contestação de muitos autarcas e até entre os sociais-democratas, as opções de Marcelo Rebelo de Sousa eram muito escassas. A promulgação com reparos era a saída mais esperada.

No pacote sobre alojamento local que já chegou a Belém, Marcelo promulgou duas das três leis e vetou uma, impedindo que se lhe faça qualquer crítica veemente no sentido de que ataca ou defende apenas uma das partes – inquilinos ou senhorios. Por um lado, promulgou no início do mês, por "razões sociais", o diploma que suspende temporariamente (até Março de 2019) os despejos de inquilinos idosos a partir de 65 anos e cidadãos com elevado grau de deficiência. Por outro, vetou na quarta-feira o diploma que alargava o direito de preferência aos inquilinos perante venda de imóveis em bloco, dando um balão de oxigénio aos proprietários.

A promulgação da lei que permite aos condóminos ter uma palavra a dizer na ocupação de imóveis para alojamento local acaba por proteger sobretudo os proprietários, uma vez que são estes que têm poder de decisão nas assembleias de condomínio.

O Presidente da República promulgou ainda outros sete diplomas que lhe chegaram hoje mesmo vindos do Parlamento.

Uma lei importante para o reforço do Serviço Nacional de Saúde é a que passa a obrigar o Governo a abrir concurso para recrutamento dos médicos internos que concluíram a formação de especialista com aproveitamento no espaço de um mês da homologação dos resultados do internato médico. O projecto do PCP, que pretende evitar os hiatos de quase um ano entre o fim da formação e a abertura de concurso e a consequente fuga de médicos para o estrangeiro ou para o privado, tinha tido o voto contra inicial do PS, mas acabou por ser aprovada por unanimidade no dia 18 de Julho.

À revelia do PS e agora com a promulgação do Presidente, será criado o observatório técnico independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais.

Depois das instalações eléctricas, o Presidente promulgou também o regime das instalações de gases combustíveis nos edifícios, uma proposta do PCP depois de ter pedido a apreciação parlamentar do decreto do Governo sobre o assunto.

Talvez só no Verão do próximo ano, em vésperas de eleições, o Presidente da República precise de um "bom jipe" para levar para as férias os decretos do Parlamento para analisar, porque este ano Marcelo Rebelo de Sousa já despachou tudo. E terminou com uma lista de promulgações onde cabem diplomas de peso como a descentralização, incluindo as finanças locais, e o alojamento local - que dividiram o Parlamento durante meses -, mas também as novas regras para o processo eleitoral dos emigrantes, o regime do maior acompanhado ou as regras para a remoção do amianto dos edifícios público.

