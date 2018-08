Vamos conhecer a Universidade de Coimbra à noite?

A Universidade de Coimbra promove, até 8 de Setembro, um programa de visitas nocturnas, aos sábados, a espaços da instituição, como o Antigo Palácio Real ou a Biblioteca Joanina.

O iniciativa, intitulada UC by Night, procura revelar "o património da Universidade mais antiga do país", através de "um programa de visitas muito especial", sujeito a um número limitado de 80 inscrições por noite, dividido em dois grupos (língua portuguesa e língua inglesa).

O programa para cada visita arranca com um concerto de Fado de Coimbra e termina "a contemplar a cidade depois de [se] subir os 184 degraus de acesso ao cimo da Torre da Universidade". "Num registo diferente e intimista" é possível conhecer locais como o Antigo Palácio Real, a Biblioteca Joanina e a Prisão Académica.

Os percursos realizam-se todos os sábados, até 8 de Setembro, com início marcado para as 21h15. Duram um pouco mais de duas horas e custam 15 euros, sendo que os estudantes com menos de 26 anos pagam apenas dez euros e as crianças até 13 anos têm entrada gratuita. As inscrições devem ser enviadas para reservas@uc.pt.

