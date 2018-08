Ricardo Robles

O homem é ambicioso? Onde está o problema? Ele até já foi candidato a presidente da República. O cerne da questão pode estar na compra daquele prédio, por ter sido a quem foi, mas disso pouco se fala. Comprar por 10 e vender por 100 ou por 1000 pode ser legal desde que se paguem correctamente os impostos (que são muitos) e que ambas as partes estejam de acordo e sejam compatíveis. Que esse negócio seja praticado por um destacado membro de uma facção política que é contra a propriedade privada e contra os negócios ainda que sejam lícitos perante a Lei é que é inadmissível. Ainda para mais quando o visado era vereador da CML. Demitiu-se de todos os cargos que exercia, só falta filiar-se num dos três partidos da governação e tudo vai correr bem.

Guilherme da Conceição Duarte, Lisboa

Mais atrasos na FCT

Depois do monumental atraso de 7 meses na divulgação dos resultados do concurso de projectos de 2017, eis que a Fundação para a Ciência e Tecnologia nos brinda com mais um atraso, desta vez na divulgação dos resultados do Concurso de Estímulo ao Emprego Cientifico individual, prometidos pelo ministro e pelo presidente da FCT para Julho de 2018 e agora remetidos para meados de Setembro. O atraso, dizem, é resultado do número elevado de candidaturas - onde e que já ouvimos isto antes? - e, pasme-se, do fecho das instituições para férias em Agosto. Perante a repetida incapacidade da FCT de cumprir os prazos que ela própria se adjudica, não devem os cientistas estar preocupados? A FCT, sendo a agência nacional de financiamento da Ciência é demasiado importante para funcionar de forma tão deficiente. Mas, haverá alguém nas altas esferas do Estado que realmente se importe com isto? Parece que não.

João Paulo Horta Bettencourt, Moscavide

