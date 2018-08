Resultados das presidenciais no Zimbabwe prometidos "para breve", em ambiente de alta tensão

A Comissão Eleitoral do Zimbabwe assegura que vai divulgar "muito em breve" o resultado das presidenciais, garantindo não existir "nenhuma desonestidade" no processo. Mas os militares – alguns com máscaras, relatam jornalistas internacionais – estão de volta às ruas da capital, Harare, e ordenaram o encerramento das lojas.

Após os confrontos de apoiantes do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), da oposição, na quarta-feira, com o exército, enviado para as ruas, que resultou em pelo menos três mortes de civis, baleados, várias instituições internacionais condenaram o uso excessivo de força das autoridades e apelaram à contenção.

A embaixada dos EUA aconselhou os seus cidadãos no Zimbabwe a permanecerem em casa, depois de novos relatos de tiros esta manhã.

Observadores eleitorais da Commonwealth, a que pertence o Zimbabwe, condenaram a acção dos militares contra os apoiantes do MDC, que contestava a notícia de vitória da União Africana Nacional do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF), o partido de Robert Mugabe, relata a Reuters.

A União Europeia disse que as eleições foram competitivas e que as liberdades foram respeitadas, mas que o campo em que foram disputadas não estava verdadeiramente equilibrado. O que isto quer dizer é que partido que sempre governou o Zimbabwe teve mais acesso aos media e a outros meios de poder para fazer passar a sua mensagem, em comparação com o MDC.

O Presidente em funções, Emmerson Mnangagwa, depois do golpe que derrubou Robert Mugabe em Novembro, anunciou no Twitter que está a comunicar com o líder do MDC e seu principal rival eleitoral, Nelson Chamisa, para discutir qual a melhor maneira de manter a calma no país.



