Papa Francisco revê Catecismo para classificar pena de morte inadmissível

O Papa Francisco alterou formalmente o Catecismo da Igreja Católica sobre a pena de morte, considerando-a inadmissível em qualquer circunstância.

“A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa, e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo”, pode ler-se, agora, no n.º 2267 do Catecismo.

Durante séculos, a Igreja Católica permitiu o recurso à pena capital, “após um processo regular”, como “uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum”, sublinha a agência Ecclesia, embora a posição do Vaticano tenha começado a mudar com o Papa João Paulo II, falecido em 2005.

Mas o Papa Francisco opõe-se totalmente à pena de morte. “Hoje vai-se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado”, diz a nova redacção do Catecismo oficial da Igreja Católica.

