Rio Ave tem “todas as condições” para continuar na Liga Europa

O Rio Ave tem 90 minutos para tentar mudar a sua sorte e continuar com esperanças de chegar à fase de grupos da Liga Europa. O clube de Vila do Conde recebe os polacos do Jagiellonia Bialystok na segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à prova europeia. No jogo anterior, na Polónia, os vilacondenses perderam pela margem mínima (1-0) e é essa desvantagem que terão de superar hoje (20h, SPTV1) frente aos seus adeptos.

Depois de ter tido a sensação de que foi feito “um bom jogo” na Polónia, José Gomes afirmou em conferência de imprensa que o Rio Ave tem “todas as condições para dar a volta ao jogo” e deixou uma garantia: “Vamos entrar amanhã para vencer para continuar na prova, que é o que vai acontecer.” O técnico português considerou que a única diferença do jogo de hoje em relação ao da semana passada é que a sua equipa está a perder na eliminatória e que a desvantagem pode jogar a favor da equipa polaca em parâmetros como “o ataque rápido, a procura do contra ataque, o juntar a equipa, o fechar linhas”.

O treinador dos vilacondenses quer entrar para vencer, mas deixou cautelas. “Entrar para vencer não quer dizer que não tenhamos de ser equilibrados e de estar permanentemente a contar que saiam ataques rápidos por parte do adversário, que eles são fortes nisso. Temos de ter os mesmos cuidados que tivemos e conseguir, em termos ofensivos, marcar, que foi aquilo que faltou no jogo anterior”, delineou.

Nélson Monte foi a voz do plantel, que já sabe “a maneira como o Jagiellonia joga”. “Sabemos onde temos de melhorar para levar a equipa do Jagiellonia de vencida. Foi sobre isso que trabalhámos desde que saímos da Polónia”, referiu o central.

Na Polónia, o Rio Ave sofreu o único golo da partida no início, mas depois criou várias oportunidades para empatar. “Penso que se fizermos um jogo muito próximo daquilo que fizemos lá na Polónia, melhorando uma ou outra coisa, como temos sempre de melhorar, estamos muito mais perto de passar esta eliminatória”, apontou o jogador.

O treinador do Jagiellonia disse que o Rio ave não fica mais fraco sem Diego Lopes, que saiu lesionado aos dez minutos da primeira mão, mas antes que será na mesma “uma equipa muito poderosa”. Ireneusz Mamrot admitiu que o seu adversário tem “jogadores muito fortes e tecnicistas” e que a sua equipa viaja ao Estádio dos Arcos “com a finalidade de passar de eliminatória”.

Esta eliminatória da Liga Europa serve como lançamento de uma época em que José Gomes quer promover a “beleza do futebol” tal como o Rio Ave tem feito em temporadas anteriores. “Aquilo a que nos vamos propor, em primeiro lugar, é proporcionar a todos que vêm ao nosso estádio e que vão ver os nossos jogos um bom jogo, um jogo positivo, um jogo que de alguma forma promova a beleza do futebol”, expressou o técnico. “Depois temos os objectivos na tabela classificativa, de que já falámos na altura da apresentação”, continuou o treinador, reconhecendo que a “fasquia está alta”.

