Rio Ave marca quatro golos mas está fora da Liga Europa

O Rio Ave está fora das competições europeias depois de empatar esta quinta-feira 4-4 com o Jagiellonia Bialystok num jogo de loucos, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

A segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa foi um jogo “do quase” para a equipa da casa, que começou a perder aos seis minutos, bem ao estilo da primeira mão.

Os rioavistas chegaram a ter duas oportunidades em que só tinham de marcar um golo para passar à próxima fase, mas deixaram-se ultrapassar pelo vice-campeão polaco.

