Niki Lauda transplantou o pulmão com sucesso

O antigo condutor austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda fez esta quinta-feira um transplante de pulmão em Viena. A operação foi bem-sucedida, de acordo com o hospital.

PUB

Niki Lauda, que em 1976 teve um acidente quase fatal durante uma corrida de Fórmula 1, onde sofreu queimaduras graves, e, mais tarde, tornou-se um empresário na área das companhias aéreas, ficou doente recentemente. A comunicação social da Áustria disse que o empresário estava a ser tratado num hospital, apesar de nenhuma notícia ter mencionado a realização de um transplante.

“Devido a um problema grave no pulmão, Niki Lauda teve de fazer um transplante no Hospital Geral de Viena nesta quinta-feira”, avança um comunicado publicado no site da instituição. “O transplante foi bem-sucedido.”

PUB

Lauda, que tem 69 anos, venceu três vezes o campeonato mundial de Fórmula 1 e a sua rivalidade com o condutor britânico James Hunt foi o tema do filme “Rush” (2013).

O antigo condutor é também um dos donos da equipa da Mercedes de Fórmula 1.

PUB