Italiano Ricardo Stacchiotti vence primeira etapa ao sprint

Ricardo Stacchiotti (Mstina-Focus) venceu esta quinta-feira ao sprint a primeira etapa da 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, entre Alcácer do Sal e Albufeira, a segunda mais longa da prova, com 191,8 km, que o pelotão cumpriu em 5h14m43s.

PUB

Rafael Reis (Caja Rural) mantém a camisola amarela, embora conte com menos um companheiro para ajudar a defender a liderança na segunda etapa, já que Joaquim Silva (a aposta para a geral individual da Caja Rural) foi o primeiro a abandonar, a 66km da meta, na sequência de um golpe de calor.

Sem bonificações, a chegada compacta protegeu o líder, que esta sexta-feira enverga a amarela na etapa mais longa da Volta a Portugal: 203,6km entre Beja e Portalegre, mais uma vez sob temperaturas elevadas, factor potenciado pelo distanciamento da brisa litoral.

PUB

Com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a antecipar (por defeito) máximos de 43 graus para Grândola e 40 graus para Odemira, uma das medidas adoptadas pela direcção da corrida foi a abertura excepcional do abastecimento líquido logo após a saída do pelotão de Alcácer do Sal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A sede de protagonismo provocou as primeiras escaramuças, enquanto Cristian Bolaños (Team Ecuador) aproveitava para vencer a primeira meta volante, seguido de Mario Vogt (Sapura Cycling), que haveria de ser o grande protagonista da etapa.

O ciclista alemão assumiu o comando na primeira contagem de montanha em Santa Margarida da Serra, destacando-se para conquistar uma vantagem que se cifrava em quatro minutos após os primeiros 60 km de corrida.

Antes de ceder, a 32 km da chegada, o ciclista de Estugarda garantia mesmo a liderança do prémio de montanha, somando os pontos reservados ao vencedor das duas contagens de Odemira, com Kuban Errazkin (Vito-Feirense) e Cristian Bolaños (Team Ecuador) a serem segundo e terceiro, respectivamente, na luta pela camisola azul.

PUB