O cómico de stand-up britânico Jimmy Carr actua a 16 de Março do próximo ano no Cinema São Jorge, em Lisboa. A actuação está marcada para as 19h e assinala a estreia do humorista em Portugal. O anúncio foi feito esta quarta-feira, pela produtora H2N, a mesma que, empenhada em trazer nomes grandes do circuito de comédia internacional ao nosso país, levou em 2017 ao Teatro Tivoli, no outro lado da Avenida da Liberdade, Eddie Izzard.

À semelhança de Izzard, que veio cá com Force Majeure, editado em DVD anos antes numa versão mais curta, a digressão internacional de Carr, que passa também pela África do Sul, pela Europa, pela Ásia e pela América, envolve material já conhecido: The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour reúne uma selecção das piadas mais marcantes da carreira do cómico.

No activo desde o início dos anos 2000, Jimmy Carr é conhecido pelas suas one-liners, piadas contidas numa só frase, debatidas com uma inexpressividade característica. Em 2002, foi nomeado para um Perrier Award, prémio dado pelo Fringe Festival de Edimburgo e em 2016 lançou, pelo Netflix, o especial Funny Business.

É, também, uma figura recorrente da televisão britânica, onde já apresentou vários programas e foi ou é convidado regular de outros. Foi, por exemplo, o anfitrião de 8 Out of 10 Cats, que começou no Channel 4, e hoje dedica-se a Roast Battle UK, na versão inglesa do canal Comedy Central. Na qualidade de roaster, e a mostrar os seus dotes para a comédia de insultos, foi, nos Estados Unidos, um dos convidados do Comedy Central Roast of Rob Lowe, em 2016.

Os bilhetes ficam à venda esta quinta-feira a partir do meio-dia, com preços compreendidos entre os 35 e os 40 euros.

