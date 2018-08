Princesa Eugenie quer um casamento sem plástico

Meses depois da união de Meghan e Harry, o castelo de Windsor será o cenário de mais um casamento real. A princesa Eugenie vai casar-se com Jack Brooksbank a 12 de Outubro e afirma, numa entrevista em conjunto com a irmã, Beatrice, à Vogue britânica, que quer uma cerimónia sem plástico.

“Toda a minha casa é antiplástico”, declara na entrevista da edição de Setembro. A filha mais nova dos duques de York tornou-se recentemente embaixadora do Project O, cuja missão é recuperar e proteger os oceanos. “Juntos temos a ambição de inspirar as pessoas a fazer escolhas sustentáveis para impedir que o oceano se afogue em plástico”, escreveu na sua conta de Instagram, que começou em Março.

A princesa de 28 anos afirma ainda que não está minimamente “stressada” em relação ao casamento. “É muito angustiante porque a pessoa quer que seja tudo perfeito, mas depois percebe que vai estar com a pessoa que ama para sempre e nada mais importa”, desabafa.

A cerimónia de união do casal vai ter algumas semelhanças à de Harry e Meghan. Tal como o primo, Eugenie vai convidar 1200 pessoas, de crianças a adultos, de organizações a associações de todo o país, para estarem no seu casamento, nos jardins de Windsor, de acordo com um anúncio do Palácio de Kensington. Seguindo também a ordem de eventos do casamento do príncipe, o casal vai saudar o público logo após a cerimónia, com um desfile de coche pelas ruas de Windsor.

Eugenie está actualmente em nono lugar na linha de sucessão ao trono britânico, logo a seguir à irmã Beatrice. O seu noivo Jack Brooksbank é um socialite e embaixador da tequila Casamigos, a marca que George Clooney vendeu recentemente, bem como ex-gerente da popular discoteca londrina Mahiki. Antes de assumirem o noivado, o casal namorou durante sete anos.

