A primeira-ministra neozelandesa já regressou ao trabalho

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, regressou nesta quinta-feira ao trabalho, seis semanas depois do nascimento da sua primeira filha. Ardern, 38 anos, foi a primeira governante daquele país a tirar uma licença maternidade.

A gravidez da primeira-ministra encantou o público da Nova Zelândia e foi vista por muitos como um símbolo de progresso para as mulheres em cargos de liderança, ao tornar-se a segunda líder eleita, depois da Presidenta do Paquistão Benazir Bhutto em 1990, a dar à luz enquanto está no cargo.

O Parlamento neozelandês preparou-se também para receber a governante e a sua filha, com políticas mais amigas da família, permitindo assim que a criança possa estar no espaço parlamentar.

Num vídeo publicado no Facebook no domingo, Ardern agitou o berço de Neve enquanto delineava planos para se concentrar na saúde mental, no meio ambiente, no comércio e num anúncio relacionado ao emprego quando voltasse ao trabalho. Ardern vai deixar a sua cidade natal de Auckland para regressar à capital, Wellington, no sábado; enquanto o seu companheiro Clarke Gayford vai cuidar da bebé a tempo integral.

