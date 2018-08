A importância de garantir que a arte faz reflectir

Entre artistas e o público, existem pessoas que constroem as pontes que ajudam a reflectir. Como é ser curadora e feminista? Quais são os desafios de programar um espaço cultural e trazer reflexões sobre as desigualdades de género?

No episódio desta semana do programa Do Género, conversamos com Manuela Matos Monteiro, fotógrafa e co-fundadora das Galerias Mira, no Porto, e com Isabeli Santiago, finalista do mestrado em Estudos Artísticos na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Isabeli é curadora do projecto Palimpsesto, que reúne obras das artistas brasileiras Alícia Medeiros, Bruna Ferreira, Beatriz Alcantara, Gabriela Gomes e Priscilla Davanzo.

