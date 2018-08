Incêndio na Maxmat de Paredes em fase de rescaldo e sem feridos a registar

Um incêndio deflagrou no final da tarde desta quarta-feira num armazém da Maxmat em Paredes, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. As chamas já foram dominadas e o sinistro encontra-se em fase de rescaldo, não havendo feridos a registar.

PUB

O CDOS referiu ainda que o alerta “para um incêndio industrial” foi dado às 20h12. As chamas estiveram confinadas à zona do armazém, não tendo afectado a parte comercial. No local encontram-se ainda, pelas 22h, 49 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 17 viaturas.

Não se conhece para já a dimensão dos danos causados pelas chamas no armazém da Maxmat, uma superfície de venda de materiais de construção e bricolage.

PUB

PUB