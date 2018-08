Autarca de Ponta Delgada quer saber "os factos e a verdade" sobre maus tratos a idosos

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o social-democrata José Manuel Bolieiro, querer saber "os factos e a verdade" sobre os alegados maus tratos a idosos na região, disse nesta quarta-feira à agência Lusa. A TVI denunciou, numa reportagem na semana passada, alegados maus-tratos a idosos nas Santas Casas da Misericórdia de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, as duas maiores cidades açorianas, nas ilhas de São Miguel e Terceira.

Para Bolieiro, é "essencial para uma sociedade solidária tratar bem os seus seniores", estejam estes "em envelhecimento activo e com saúde ou estejam acamados, adoentados, em cuidados paliativos".

Agora, num momento em que foi formalizada uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema, é importante haver "competência no apuramento dos factos e da verdade" e saber "as faltas e deficiências no cumprimento da política pública" de apoio à terceira idade.

José Manuel Bolieiro falava em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, num dia dedicado pelo município de Ponta Delgada aos idosos, proporcionando a cidade um convívio a mais de 500 pessoas.

O PSD/Açores formalizou nesta quarta-feira o pedido potestativo para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à Rede de Cuidados Continuados Integrados (RCCI), de modo a apurar "eventuais falhas ou omissões" na prestação de cuidados a idosos.

Em nota à imprensa, o partido sublinha que a comissão terá como objectivo "analisar todos os procedimentos relacionados com o funcionamento da RCCI, apurar os factos relativos às denúncias de alegados maus tratos a idosos divulgadas por órgãos de comunicação social e efectuar a avaliação de eventuais responsabilidades".

O Governo dos Açores anunciou também, entretanto, que irá abrir um inquérito para avaliar as suspeitas de maus tratos nas Santas Casas da Misericórdia de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo e solicitar a intervenção do Ministério Público.

