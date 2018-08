Estado falha controlo da SIRESP, mas indica o presidente

O Estado falhou o objectivo de controlar maioritariamente a SIRESP, S.A, a empresa privada que gere a rede nacional de comunicações de emergência que registou falhas graves de funcionamento tanto na tragédia de Pedrogão Grande como nos incêndios de Outubro passado.

PUB

Num comunicado conjunto, distribuído esta tarde, o Ministério das Finanças e o Ministério da Administração Interna informam que, apesar de só ter conseguido ficar com 33% do capital da sociedade, o Estado vai passar a indicar dois membros do conselho de administração, um dos quais o presidente, e dois dos três membros da comissão executiva.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tinha assumido, no final de Outubro do ano passado, a intenção do Governo de assegurar o controlo pelo Estado de 54% do capital da empresa. A intenção do executivo, de assumir uma posição relevante que poderia chegar a uma "tomada de controlo" já tinha sido anunciada pelo ministro das Infra-estruturas e Planeamento, Pedro Marques, no final do Conselho de Ministros extraordinário, dedicado aos incêndios Florestais, que se reuniu a 21 de Outubro do ano passado.

PUB

O Estado assume a posição da Galilei (33%) - a antiga Sociedade Lusa de Negócios, que era dona do BPN -, mas não consegue comprar as participações da Esegur, que detinha 12%, e da Datacomp, 9,55%. Isto, porque a Altice Portugal, antiga Portugal Telecom, exerceu o direito de preferência relativamente a esses dois negócios, o que lhe permitiu passar de uma participação de 30,55% para o estatuto de sócia maioritária, com uma parcela de 52% da SIRESP S.A.

PUB