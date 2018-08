Chega Agosto, chega o Verão, libertamo-nos de preocupações, mas nem tanto. A culpa é vossa. Por altura do Dia Nacional de Conservação da Natureza, pedimos para nos mostrarem as utilizações mais desnecessárias de embalagens de plástico. A adesão foi tanta que criámos no Instagram uma etiqueta dedicada ao combate ao plástico: orgulhosamente #P3_antiplastico. Agora, durante o mês de Agosto, vamos mantê-la debaixo de olho, destacando imagens de denúncia, de luta ou de bons exemplos, nesta galeria e na nossa conta de Instagram. Pelo ambiente e pelo mundo. Foste à praia e, em vez de apanhar pedrinhas, passaste a tarde à cata de lixo? Estás no supermercado e acabaste de pegar numa batata embrulhada em plástico? Fotografa e mostra-nos o que viste. Se possível, escreve uma breve mensagem. Não tens Instagram? Envia para publicop3@gmail.com. Acima de tudo, não sejas plástico. É o que importa.